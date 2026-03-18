Alegre sedia 12ª edição do Startup Day com foco em inovação e carreira

A cidade de Alegre prepara-se para receber a 12ª edição do Startup Day. O evento busca converter conhecimento teórico em oportunidades reais de mercado. Para isso, o encontro reúne grandes nomes do setor para inspirar a jornada de novos empreendedores.

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Ciência e mercado

A programação destaca a palestra de Fabiano Gregolin. O especialista aborda o tema “Da Pesquisa à Startup: Transformando Conhecimento em Negócio”. Durante sua fala, ele explora como converter estudos acadêmicos em empresas de impacto.

Além disso, o evento conta com a participação de Karla Feu. Com o tema “Do Lattes ao LinkedIn: A Ciência de se Reinventar”, a palestrante foca na transição de carreira e no posicionamento profissional moderno. Portanto, o debate une a rigidez científica à dinâmica do mundo corporativo.

Conexão e impacto regional

O Startup Day 2026 em Alegre é uma iniciativa do Sebrae Startups. O projeto conta com o apoio fundamental de instituições locais, como a Incubadora do Ifes, a Prefeitura de Alegre, a Sedeit e a Ufes.

Dessa forma, a união entre poder público e academia fortalece o ecossistema de inovação capixaba. Em suma, o encontro é o espaço ideal para quem deseja ir além da teoria e gerar impacto real na sociedade.