Anchieta abre vagas para profissionais de serviços operacionais

A Prefeitura de Anchieta publicou o Edital nº 002/2026 para realizar um Processo Seletivo Simplificado. Desse modo, a iniciativa visa contratar profissionais para a área de serviços operacionais imediatamente. Assim, com essa medida, a administração municipal pretende fortalecer as equipes responsáveis pela manutenção e pelos serviços essenciais da cidade.

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Cargos disponíveis e áreas de atuação

O certame oferece oportunidades para cinco funções específicas. A seleção abrange as seguintes ocupações:

Pedreiro

Pintor

Jardineiro

Eletricista

Auxiliar de Serviços Operacionais

Inscrições e prazos do processo

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet. O período para o cadastro começa no dia 24 de março e segue até o dia 27 de março de 2026. Para participar, o interessado precisa acessar o site oficial da Prefeitura de Anchieta.

Agilidade no atendimento público

O processo seletivo busca ampliar a capacidade de resposta da gestão municipal. Dessa forma, a prefeitura garante mais agilidade em setores fundamentais como infraestrutura e zeladoria urbana. Além disso, o edital valoriza a mão de obra local, o que impulsiona a geração de emprego e renda no próprio município.

Orientações essenciais aos candidatos

A prefeitura recomenda que os profissionais leiam o edital completo antes de efetivar a inscrição. O documento detalha todos os requisitos exigidos para cada função e os prazos rigorosos do cronograma. Portanto, os interessados devem conferir cada critério técnico para assegurar a participação correta no portal da transparência.