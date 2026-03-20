Anchieta abre vagas para profissionais de serviços operacionais
A administração municipal pretende fortalecer as equipes responsáveis pela manutenção e pelos serviços essenciais da cidade.
A Prefeitura de Anchieta publicou o Edital nº 002/2026 para realizar um Processo Seletivo Simplificado. Desse modo, a iniciativa visa contratar profissionais para a área de serviços operacionais imediatamente. Assim, com essa medida, a administração municipal pretende fortalecer as equipes responsáveis pela manutenção e pelos serviços essenciais da cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Cargos disponíveis e áreas de atuação
O certame oferece oportunidades para cinco funções específicas. A seleção abrange as seguintes ocupações:
- Pedreiro
- Pintor
- Jardineiro
- Eletricista
- Auxiliar de Serviços Operacionais
Inscrições e prazos do processo
Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet. O período para o cadastro começa no dia 24 de março e segue até o dia 27 de março de 2026. Para participar, o interessado precisa acessar o site oficial da Prefeitura de Anchieta.
Agilidade no atendimento público
O processo seletivo busca ampliar a capacidade de resposta da gestão municipal. Dessa forma, a prefeitura garante mais agilidade em setores fundamentais como infraestrutura e zeladoria urbana. Além disso, o edital valoriza a mão de obra local, o que impulsiona a geração de emprego e renda no próprio município.
Orientações essenciais aos candidatos
A prefeitura recomenda que os profissionais leiam o edital completo antes de efetivar a inscrição. O documento detalha todos os requisitos exigidos para cada função e os prazos rigorosos do cronograma. Portanto, os interessados devem conferir cada critério técnico para assegurar a participação correta no portal da transparência.
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