Anchieta: Dia D de vacinação contra a gripe em diversas unidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta realiza, no próximo sábado (28), o Dia D de vacinação contra a Influenza. A iniciativa visa facilitar o acesso da população ao imunizante e reforçar a proteção contra a gripe. Durante todo o dia, as equipes de saúde estarão mobilizadas para atender os moradores em diversos pontos estratégicos da cidade.

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Horário e locais de atendimento

O atendimento ocorre das 8h às 15h. Com o intuito de descentralizar o serviço, a prefeitura disponibiliza as doses nas seguintes localidades:

Estratégias de Saúde da Família (ESF) 1, 2 e 3;

Mãe-Bá e Nova Anchieta;

Recanto do Sol e Jabaquara;

Baixo Pongal, Alto Pongal e Iriri.

Grupos prioritários convocados

Nesta etapa, a campanha foca em públicos específicos com maior risco de complicações. Estão convocadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto). Além disso, pessoas com 60 anos ou mais devem comparecer para garantir a dose.

A lista também inclui trabalhadores da saúde e professores. Da mesma forma, pacientes com comorbidades (como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, respiratórias e renais) possuem prioridade. Para consultar a lista completa de públicos, a prefeitura disponibiliza o site oficial do município.

Importância da prevenção

A gripe é uma infecção séria, mas a vacina é o gesto de cuidado mais eficaz para evitar o agravamento do quadro clínico. Portanto, quem faz parte do público-alvo não deve adiar a imunização. Ao comparecer à unidade mais próxima, o cidadão deve obrigatoriamente portar o cartão de vacina.