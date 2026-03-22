Itapemirim promove Dia D de vacinação contra a gripe no sábado
A ação ocorre das 8h às 13h, com foco principal na ampliação da cobertura vacinal local.
A Prefeitura de Itapemirim organiza uma importante mobilização de saúde pública voltada à proteção da comunidade. Isso porque, no próximo sábado (28), o município realiza o Dia D de vacinação contra a Influenza. A ação ocorre das 8h às 13h, com foco principal na ampliação da cobertura vacinal local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Locais de atendimento
Diversas unidades de saúde distribuem as doses para facilitar o acesso da população. Portanto, os moradores podem procurar os postos de:
- Maria da Penha e Itaoca;
- Itaipava e Retiro;
- Campo Acima e Graúna;
- Garrafão e Frade.
Público-alvo e prioridades
A campanha prioriza os grupos mais vulneráveis ao vírus da gripe. Nesse sentido, a lista contempla crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais.
Além disso, profissionais de áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, também devem se vacinar. A lista estende-se a caminhoneiros, trabalhadores portuários, motoristas de transporte coletivo e pessoas com doenças crônicas ou deficiências permanentes. Povos indígenas, quilombolas e a população privada de liberdade completam o público prioritário.
Documentação necessária
Para receber o imunizante, o cidadão precisa apresentar documentos básicos. É indispensável portar identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Adicionalmente, trabalhadores e públicos específicos devem exibir o comprovante da categoria ou condição de saúde, caso a equipe solicite.
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