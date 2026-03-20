Antes de deixar o governo, Casagrande anuncia reajuste salarial para servidores

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou que os servidores públicos estaduais receberão reajuste linear de 4% a partir do mês de julho. A informação foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo por meio das redes sociais.

Segundo Casagrande, o aumento faz parte do compromisso da gestão em valorizar os profissionais que atuam na administração pública. Ele destacou que a medida busca reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores e a importância dos serviços prestados à população capixaba.

O anúncio ocorre em meio ao processo de transição no comando do governo estadual. Casagrande deve se afastar do cargo no próximo dia 2 de abril para disputar uma vaga no Senado Federal.

Com a saída, o vice-governador Ricardo Ferraço assumirá a chefia do Executivo estadual. Ele ficará responsável por dar continuidade às ações e projetos da atual gestão.