Ao lado de Casagrande, Alckmin faz entregas estratégicas para combate ao câncer no ES

O Governo Federal realizou, nesta sexta-feira (6), entregas estratégicas para ampliar o acesso à saúde no Espírito Santo. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, participou das agendas em Colatina e Linhares, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do governador Renato Casagrande (PSB).

Os compromissos do Novo PAC Saúde integram o Agora Tem Especialistas, programa do Governo do Brasil que aumenta a capacidade de atendimento do SUS para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer a atenção especializada.

Oncologia

As ações somam cerca de R$ 23 milhões em investimentos federais para o Estado. Em Colatina, Alckmin e Padilha inauguraram o serviço de radioterapia do hospital do município e fizeram a entrega de 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM). Já em Linhares, conheceram as instalações do novo serviço de radioterapia do Hospital Rio Doce.

O atendimento rápido e bem estruturado nas urgências salva vidas. Por isso, fortalecer serviços como o SAMU é fundamental para garantir resposta rápida e cuidado adequado à população. A saúde bucal é parte essencial da saúde das pessoas. Levar atendimento odontológico e novas tecnologias para a população é dar mais dignidade e qualidade de vida, além de prevenir doenças, afirmou o vice-presidente Alckmin.

O serviço de radioterapia do Hospital Rio Doce será implementado com investimento de R$ 15,2 milhões, no âmbito do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (Persus). Essa é mais uma ação do Agora Tem Especialistas, que promove um atendimento mais ágil e eficiente para a população. O investimento contempla obras, aquisição do acelerador linear, elaboração de projeto e fiscalização da instalação do equipamento. A iniciativa ampliará e qualificará o acesso ao tratamento dos pacientes, reduzindo vazios assistenciais e permitindo que a população tenha o tratamento mais próximos.

A instalação de novos equipamentos de radioterapia amplia o acesso ao tratamento do câncer no Espírito Santo, garantindo tecnologia de ponta e atendimento mais rápido para quem precisa, perto de onde vive e da família. A pessoa que teve suspeita de câncer vai fazer o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico e o tratamento completo, seja cirurgia, ou radioterapia, ou quimioterapia aqui em Colatina, sem ter que se deslocar para Vitória ou outra região. Este ano vamos chegar a todos estados brasileiros com pelo menos um centro de radioterapia, declarou o ministro Padilha.

O serviço integra o Persus, que amplia e cria serviços em hospitais habilitados no SUS, atendendo às demandas regionais de assistência oncológica. Atualmente, o programa contempla 92 soluções de radioterapia em todo o país, das quais 81 já estão concluídas e em operação.

O Hospital Rio Doce, referência regional em média e alta complexidade, possui 173 leitos, sendo 140 destinados ao SUS, o equivalente a 80% do total, além de habilitações em áreas como cardiologia, neurologia, neurocirurgia e oncologia.

Nos últimos cinco anos, o hospital registrou mais de 46 mil internações hospitalares e cerca de 499 mil procedimentos ambulatoriais, evidenciando sua relevância para a assistência em saúde na região norte do Espírito Santo.

SAMU recebe 20 novas ambulâncias no estado

Durante agenda em Colatina, 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foram entregues para a renovação da frota em municípios capixabas, com investimento do Governo Federal de R$ 5,85 milhões.

Além de Colatina, que recebe três unidades, os veículos foram destinados aos municípios de Atílio Vivácqua, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jaguaré, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, São Roque do Canaã, Vila Pavão, Marilândia, Montanha, Pinheiros, Ponto Belo e São José do Calçado.

Estamos fortalecendo o SUS com investimentos concretos: novas ambulâncias para salvar vidas no atendimento de urgência, unidades móveis que levam saúde bucal até onde as pessoas estão e equipamentos modernos, como scanners e impressoras 3D, que vão agilizar a produção de próteses dentárias para a população, disse Padilha.

A renovação da frota fortalece a Rede de Atenção às Urgências, contribuindo para reduzir o tempo de resposta nos atendimentos e ampliar a segurança e a qualidade da assistência prestada à população.

A ampliação da frota do SAMU 192 faz parte do compromisso do Governo Federal de expandir e fortalecer o serviço em todo o país, garantindo maior cobertura e capacidade de resposta às emergências de saúde. Apenas em 2025, o Espírito Santo já recebeu 22 novas ambulâncias destinadas à renovação da frota do serviço, reforçando a rede de atendimento móvel de urgência no estado.

Mais acesso à saúde bucal

Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, os municípios de Apiacá, Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Ecoporanga e Marilândia serão contemplados com a entrega de Unidades Odontológicas Móveis. As unidades integram o componente móvel do programa Brasil Sorridente e ampliam o acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente em regiões rurais e comunidades de difícil acesso, fortalecendo a atenção primária no SUS.

Complexo de Saúde Noroeste

Ainda em Colatina, o governo estadual anunciou o edital para a construção do Complexo de Saúde Noroeste. O projeto teve autorização do Ministério da Saúde, por meio do Plano de Ação do Espírito Santo, para a execução dos recursos que as empresas transferem diretamente para as contas estaduais e prevê a construção de um novo hospital regional, uma policlínica de especialidades e a sede da Superintendência Regional de Saúde. A obra deverá ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade para mais de 15 municípios das regiões Central e Noroeste do Espírito Santo.