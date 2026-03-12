Aos 84 anos, Neusa Borges assina contrato vitalício na Globo
A atriz Neusa Borges, de 84 anos, anunciou que assinou um contrato vitalício com a TV Globo, reforçando sua longa relação com a emissora.
A atriz Neusa Borges, de 84 anos, anunciou que assinou um contrato vitalício com a TV Globo, reforçando sua longa relação com a emissora. A informação foi confirmada pela própria artista por meio de suas redes sociais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O novo acordo marca um momento simbólico na carreira da atriz e faz parte de um movimento recente da Globo de retomar vínculos duradouros com artistas consagrados da dramaturgia. Nos últimos anos, a emissora havia encerrado grande parte dos contratos fixos com elenco, priorizando acordos por obra.
Leia também: Maíra Cardi revela descoberta de uso de preenchedor permanente e detalha cirurgia
Desde 2024, no entanto, o canal voltou a estabelecer contratos especiais com nomes históricos da televisão brasileira.
Trajetória consolidada por personagens marcantes
Nascida em Florianópolis, Santa Catarina, Neusa construiu uma carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão. Antes de se firmar como atriz, também teve destaque como cantora e crooner em casas noturnas, iniciando sua trajetória artística no fim da década de 1960.
Na televisão, a estreia aconteceu ainda na antiga TV Tupi, mas foi na Globo que a atriz consolidou seu reconhecimento nacional. Sua primeira novela na emissora foi A Escrava Isaura (1976), sucesso internacional que marcou a história da teledramaturgia brasileira.
Ao longo das décadas, Neusa participou de diversas produções que se tornaram populares entre o público, como Dancin’ Days, A Indomada, O Clone, América e Salve Jorge.
A atriz também recebeu prêmios importantes ao longo da carreira, incluindo um APCA de Melhor Atriz Coadjuvante, além de reconhecimento em festivais de cinema, como o Festival de Gramado, onde venceu o Troféu Kikito.
Reconhecimento recente e homenagem na TV
Em 2025, Neusa recebeu uma homenagem especial na série documental Tributo, exibida pela Globo. O episódio revisitou momentos marcantes de sua trajetória artística, desde os primeiros passos no teatro até seus papéis mais conhecidos na televisão e no cinema.
Mais recentemente, a atriz também integrou o elenco da série Encantados, produção ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro que conquistou boa repercussão entre o público.
Outros artistas com contrato vitalício na emissora
Com o novo acordo, Neusa Borges passa a integrar um seleto grupo de artistas que mantêm contrato vitalício com a Globo. Entre eles estão nomes históricos da dramaturgia brasileira, como Susana Vieira, Tony Ramos e Betty Faria, todos com décadas de trajetória na emissora.
Também fazem parte dessa lista veteranos como Lima Duarte, que aos 95 anos segue como uma das figuras mais importantes da televisão brasileira, e Ary Fontoura, atualmente no elenco da novela Êta Mundo Melhor!.
Outro casal de atores que mantém esse vínculo especial com o canal é formado por Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça, ambos com carreiras consolidadas e grande presença na história da teledramaturgia.
A atriz Suely Franco também está entre os nomes que recentemente firmaram esse tipo de contrato com a emissora.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726