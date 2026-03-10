Maíra Cardi revela descoberta de uso de preenchedor permanente e detalha cirurgia
Segundo a influenciadora, não lhe foi explicado sobre o material que seria utilizado no preenchimento.
Maíra Cardi publicou um vídeo em suas redes sociais no qual expõe problemas relacionados à utilização de preenchedor permanente em seu organismo. A influenciadora afirmou que fará uma cirurgia para retirar as substâncias de seu rosto.
Originalmente, o procedimento era destinado a camuflar o bigode chinês e diminuir olheiras. Realizado há cerca de 20 anos, o processo foi feito com Polimetilmetacrilato (PMMA).
Segundo a influenciadora, não lhe foi explicado sobre o material que seria utilizado no preenchimento. Cardi disse que passou a perceber alterações em seu rosto, como inchaço, e descreveu a sua face como “deformada”.
Ela ainda relembrou quando seu pai teve câncer. A influenciadora relata que, à época, teve problemas ainda mais evidentes, já que seu rosto estava bastante inchado.
A cirurgia
Maíra Cardi informou que precisará passar por uma cirurgia para remover a substância. Segundo a influencer, será necessário abrir seu rosto, “puxar para frente” e realizar uma raspagem, já que pode haver uma necrose em decorrência do impedimento da circulação de sangue.
“Agora estou atrás de médicos bons pra fazer esse rolê. Tô parecendo o Fofão, olha que coisa horrorosa”, lamentou. “Se fosse só estética, estava bom, mas se necrosa e eu fico sem cara, faz o quê?”
Maíra Cardi também teve problemas com Botox
Essa não é a primeira vez que a influenciadora tem problemas com procedimentos estéticos. Em novembro de 2025, Cardi explicou que a sua aplicação de toxina botulínica, o Botox, não se deu como esperava.
A coach publicou vídeo em suas redes sociais, em que mostrava suas sobrancelhas completamente assimétricas. “Um lado pegou e o outro não. Aqui está levantando essa sobrancelha, só o diabinho, e aqui levanta curvada. Olha que palhaçada”, disse.
