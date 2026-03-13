Apiacá recebe obras e novos investimentos do Governo do ES

O município de Apiacá, no sul do Espírito Santo, recebeu nesta sexta-feira (13) uma série de obras entregues e novos investimentos anunciados pelo Governo do Estado. Durante agenda oficial na cidade, o governador Renato Casagrande destacou ações em diversas áreas, incluindo infraestrutura urbana, educação, saúde, mobilidade e desenvolvimento rural.

Logo no início da programação, Casagrande reforçou a estratégia de ampliar investimentos em todos os municípios capixabas. Segundo ele, a atual gestão tem priorizado uma política municipalista, que busca levar obras e recursos de forma equilibrada às diferentes regiões do Estado.

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“Estamos terminando nosso mandato e consolidando o governo mais municipalista da história do Espírito Santo. Inclusive, o que estamos entregando hoje em Apiacá reforça o compromisso de levar o mesmo nível de investimento aos 78 municípios capixabas”, afirmou o governador.

Entre as principais entregas da agenda está a inauguração de um muro de contenção de encosta na Rua Cândido Peralva, localizada na região central da cidade. A obra recebeu investimento superior a R$ 4 milhões por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. A estrutura possui 66 metros de comprimento e 12 metros de altura, construída com sistema de gabião geomanta, tecnologia que utiliza caixas de gabião associadas a geomembranas de polietileno de alta densidade e manta geotêxtil.

Além disso, foram realizados serviços de drenagem no local. A água captada pelo sistema é direcionada para a rede de drenagem da via, com deságue no Córrego Boa Vista. De acordo com o Governo do Estado, a intervenção beneficia diretamente mais de 400 moradores e contribui para reduzir riscos de deslizamentos e alagamentos.

Infraestrutura rural recebe novos investimentos

Aliás, a agenda também contemplou ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura rural. Nesse sentido, o Governo do Estado inaugurou um galpão rural destinado ao armazenamento de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas usados no atendimento às comunidades do interior.

Construído por meio do Programa Galpão Rural, o espaço possui 300 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 142 mil. A estrutura está localizada na Garagem Municipal e permitirá melhor conservação dos equipamentos utilizados nas atividades agrícolas e na manutenção das estradas rurais.

Sendo assim, outra obra entregue foi a Ponte Bonsucesso. A estrutura recebeu três vigas de 11 metros de comprimento, além de guarda-corpo e sinalização. O investimento foi de R$ 92 mil. A nova ponte melhora as condições de tráfego e facilita o deslocamento de moradores e produtores da região.

Durante a visita, o governo também assinou a ordem de fornecimento de vigas para construir a Ponte Estrela 2, na comunidade de Estrela.

Novas obras urbanas e investimentos em educação

Além das entregas, o Governo do Estado anunciou um pacote de R$ 9,9 milhões para pavimentação asfáltica em diversas vias de Apiacá. A Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) executará a iniciativa, que prevê a pavimentação de 26 ruas e totaliza cerca de 59,9 mil metros quadrados de asfalto. Inclusive, as intervenções devem beneficiar diretamente aproximadamente 7.500 moradores do município.

Na área da educação, foram assinadas ordens de serviço para obras em escolas da rede municipal. Entre os projetos está a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tia Joany Miranda. Aliás, a nova unidade receberá investimento superior a R$ 3 milhões e terá dez salas de aula, salas de repouso, pátio coberto, playground e outros espaços pedagógicos. A estrutura terá capacidade para atender 172 crianças.

O Governo do Estado autorizou a reforma e ampliação da Escola Municipal Maria de Lourdes Alves, com investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões. A unidade passará a contar com 17 salas de aula, biblioteca, sala de informática e refeitório, beneficiando cerca de 452 estudantes.

Contudo, outra ação anunciada foi a reforma da Escola Municipal Waldir Monteiro de Barros, igualmente com investimento próximo de R$ 2,5 milhões.

Ampliação de serviços de saúde e investimentos sociais

Na área da saúde, o Governo do Estado autorizou repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde no município. O recurso integra o segundo ciclo do Plano Decenal APS +10.

Além disso, foi anunciada a ampliação dos serviços oferecidos pelo Hospital São Vicente de Paulo. A unidade passará a disponibilizar exames especializados como colonoscopia, endoscopia digestiva e tomografia computadorizada.

Com a ampliação, a expectativa é realizar cerca de 7.200 exames especializados por ano. Para viabilizar a nova oferta, o valor anual contratualizado com a Secretaria da Saúde terá acréscimo de R$ 1.965.830,40, elevando o teto de cofinanciamento estadual para R$ 7.122.921,60.

No entanto, a programação também incluiu a entrega de dois playgrounds instalados na Praça Rubens Rangel e no Estádio Gabriel da Silveira. Aliás, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) adquiriu os equipamentos com investimento de R$ 470 mil.

Portanto, o Governo do Estado inaugurou a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alindor Corrêa Pinto. Inclusive, o governo também anunciou repasse de recursos para a Fundação Monsenhor Guilherme Schmitz, voltados ao atendimento de pessoas com deficiência e idosos. O investimento na área soma R$ 150 mil.

Com informações do Governo do Espírito Santo.