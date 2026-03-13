Ricardo Ferraço tomará posse como governador do ES em 2 de abril
O atual vice-governador assumirá o comando do Executivo estadual após a renúncia de Renato Casagrande (PSB), que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, no dia 2 de abril, a sessão solene que oficializará Ricardo Ferraço (MDB) como novo governador do Estado. A cerimônia ocorrerá às 14h, no Plenário Dirceu Cardoso, no Palácio Domingos Martins, em Vitória. Com isso, o atual vice-governador assumirá o comando do Executivo estadual após a renúncia de Renato Casagrande (PSB), que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.
A solenidade seguirá o rito previsto na Constituição Estadual e será conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (União). Dessa forma, o Legislativo cumpre sua atribuição constitucional de formalizar a transmissão do cargo de chefe do Poder Executivo.
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Durante a cerimônia, Ricardo Ferraço prestará compromisso constitucional diante da Mesa Diretora e de autoridades federais, estaduais e municipais. Na ocasião, ele declarará o compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, além de observar as leis e promover o bem geral da população capixaba. Em seguida, o primeiro-secretário da Casa, deputado Hudson Leal (Republicanos), fará a leitura do termo de posse, que será assinado pelo novo governador.
Ricardo Ferraço será empossado governador do ES
De acordo com o protocolo da Assembleia Legislativa, a solenidade terá início com a chegada de Ferraço ao Palácio Domingos Martins pela entrada principal. Posteriormente, ele seguirá para o Salão Nobre e, na sequência, para o plenário, onde ocorrerá a sessão solene. O espaço será reservado para deputados e autoridades convidadas, enquanto o público poderá acompanhar o evento pelas galerias e por telões instalados na sede do Legislativo.
Além da formalização da posse, o momento também poderá marcar um episódio singular na história recente do Parlamento capixaba. Caso se confirme o calendário institucional, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, conduzirá duas posses de governadores durante a mesma legislatura: a de Ricardo Ferraço, em 2026, e a do governador eleito nas eleições estaduais do mesmo ano, prevista para 6 de janeiro de 2027.
Situação semelhante ocorreu apenas em 1986. Naquele ano, o então presidente da Assembleia, Hugo Borges, conduziu a posse de José Moraes após a renúncia do governador Gerson Camata, que deixou o cargo para disputar o Senado. Ao lembrar o episódio histórico, Marcelo Santos destacou o simbolismo institucional da cerimônia.
Segundo o presidente da Casa, a posse representa um momento relevante para a continuidade administrativa do Estado. “É uma honra participar deste momento histórico. Compartilhamos o mesmo propósito de buscar o melhor para o Espírito Santo. A experiência de Ricardo Ferraço contribui para dar sequência a um projeto de desenvolvimento que tem gerado resultados para os capixabas”, afirmou.
Trajetória política
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Ricardo de Rezende Ferraço nasceu em 17 de agosto de 1963. Casado e pai de três filhos, iniciou sua trajetória política como vereador do município entre 1983 e 1988.
Posteriormente, foi eleito deputado estadual por dois mandatos consecutivos, entre 1991 e 1999. Nesse período, também presidiu a Assembleia Legislativa entre 1995 e 1997.
Contudo, Ferraço ainda exerceu mandato como deputado federal entre 1999 e 2003 e como senador da República de 2011 a 2019. No governo estadual, ocupou cargos estratégicos, como secretário de Agricultura entre 2003 e 2006. Além disso, foi vice-governador do Espírito Santo entre 2007 e 2010, quando coordenou o Programa Capixaba de Investimentos Públicos voltado à infraestrutura e à mobilidade.
Mais recentemente, esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). Atualmente, também coordena o programa Estado Presente, voltado à integração de políticas públicas de segurança e cidadania.
Inclusive, desde a redemocratização do país, no início da década de 1980, esta será a 13ª vez que a Assembleia Legislativa preside o ato de posse de um governador do Espírito Santo.
Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
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