Após vídeo nas redes, Polícia Civil identifica autores de furto em Guaçuí

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o furto em loja de presentes em Guaçuí registrado no dia 2 de fevereiro. A Delegacia do município finalizou o procedimento na tarde desta terça-feira (4).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O crime ocorreu em um estabelecimento localizado no centro da cidade. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Posteriormente, o vídeo circulou nas redes sociais e ampliou a repercussão do caso.

Leia também: Homem atira contra mulher e sogro e tira a própria vida em Guaçuí



A vítima procurou a delegacia e relatou que os suspeitos subtraíram 13 relógios de diferentes marcas. Segundo o registro, o prejuízo aproximado foi de R$ 1 mil.

Diante das imagens, o Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí iniciou as diligências. Logo depois, os investigadores identificaram dois dos envolvidos no furto em loja de presentes em Guaçuí.

No dia 26 de fevereiro, os policiais localizaram um dos suspeitos. Durante o depoimento, ele confessou participação no crime. Além disso, ele informou o nome do terceiro envolvido que ainda não havia sido identificado formalmente.

Na mesma data, a equipe recebeu a informação de que os outros dois suspeitos haviam sido presos em flagrante por outro furto. Eles estavam na Delegacia Regional de Alegre.

Furto em loja de presentes em Guaçuí é esclarecido

Diante dessa informação, uma equipe da Delegacia de Guaçuí se deslocou até Alegre. Em seguida, os policiais realizaram a oitiva dos suspeitos na unidade regional. Durante os depoimentos, ambos também confessaram participação no furto em loja de presentes em Guaçuí.

Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos possuem diversas passagens por furtos. Além disso, eles acumulam condenações judiciais por crimes semelhantes, o que reforça o histórico criminal do grupo.

Com as confissões e demais elementos reunidos, a autoridade policial concluiu o inquérito. Posteriormente, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A delegada Yasmin Fassarella destacou, ainda, a importância do registro formal das ocorrências. De acordo com ela, a comunicação imediata dos crimes contribui diretamente para a identificação dos autores e para a responsabilização penal.

Por isso, a Polícia Civil orienta que vítimas de furtos registrem a ocorrência presencialmente na delegacia ou, alternativamente, de forma online. O serviço está disponível no site oficial da Delegacia Online da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo.

Por fim, a corporação reforçou que o registro da ocorrência fortalece as investigações e, consequentemente, amplia a capacidade de resposta das forças de segurança no município.