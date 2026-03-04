Homem atira contra mulher e sogro e tira a própria vida em Guaçuí

Um caso grave marcou a manhã desta quarta-feira (4) na localidade de São Felipe, zona rural de Guaçuí. Um homem atirou contra a mulher e o sogro e, em seguida, tirou a própria vida dentro da residência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim que chegaram ao local, os militares constataram que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo e acionaram o Samu, que encaminhou as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim devido à gravidade.

Os policiais identificaram que o homem teria cometido suicídio por enforcamento após realizar os disparos como Raone de Paula Faria. A equipe isolou imediatamente a área para preservar o local.

Leia também: “Disk Pó” é alvo da PM e termina com prisão em Cachoeiro de Itapemirim

Homem atira contra mulher e sogro e termina em tragédia

Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência e apreenderam um revólver calibre .38. Além disso, recolheram munições deflagradas e intactas que estavam no imóvel.

Logo depois, a Polícia Científica compareceu ao local e realizou a perícia. Os peritos executaram os procedimentos técnicos e coletaram os elementos necessários para subsidiar a investigação.

Posteriormente, as equipes encaminharam a ocorrência às autoridades competentes para as providências legais. A Polícia Civil dará continuidade às apurações para esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim não divulgou o estado de saúde das vítimas.