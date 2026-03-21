Apostas abertas: saiba como concorrer aos R$ 8 milhões da Mega-Sena hoje
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentro do volante que contém 60 opções.
A Caixa Econômica Federal realiza, na noite deste sábado (21), o sorteio do concurso 2.987 da Mega-Sena. Após nenhum apostador acertar as seis dezenas no sorteio da última quinta-feira, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 8 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Os interessados em tentar a sorte têm até as 19h para registrar as apostas em casas lotéricas físicas ou até as 20h através dos canais digitais oficiais da Caixa.
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Valores e como jogar
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentro do volante que contém 60 opções. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6,00 (valor atualizado para 2026).
Além da aposta simples, os cidadãos podem optar pelos canais eletrônicos: o portal Loterias Caixa, o aplicativo oficial ou o Internet Banking (exclusivo para correntistas). Vale lembrar que, para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar todos os seis números sorteados, mas a loteria também paga valores para quem faz a Quina (5 acertos) e a Quadra (4 acertos).
Dicas para aumentar suas chances
Uma das estratégias mais eficazes para ampliar as probabilidades matemáticas sem gastar muito é o Bolão Oficial. Nessa modalidade, o apostador adquire cotas de jogos com mais dezenas, dividindo o custo total e o prêmio com outros participantes.
Outra alternativa prática é a Surpresinha, onde o sistema da lotérica define os números aleatoriamente. Muitos ganhadores históricos utilizaram essa opção. Já para quem prefere manter suas dezenas favoritas em vários sorteios, a Teimosinha permite repetir o mesmo jogo por até 12 concursos seguidos.
As chances de ganhar o prêmio principal com um jogo simples são de 1 em mais de 50 milhões. No entanto, ao apostar com 20 números (o limite máximo), a probabilidade salta para 1 em 1.292, embora o custo dessa aposta seja significativamente mais alto.
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