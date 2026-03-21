Quina 6981: veja os números e quanto ganhou a aposta do ES

O concurso 6981 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (20), premiou um novo milionário no Brasil. A Caixa Econômica Federal confirmou que apenas uma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas. Dessa forma, o sortudo, registrado no estado do Paraná, recebe sozinho o montante de R$ 1.855.815,56.

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Os números sorteados no globo foram: 07 – 29 – 39 – 59 – 78.

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Destaque para o Espírito Santo

Apesar de o prêmio máximo ter viajado para a região Sul do país, o Espírito Santo não ficou de fora da lista de ganhadores. Uma aposta realizada em solo capixaba acertou quatro dos cinco números sorteados. Por causa desse desempenho, o apostador do estado garante o prêmio da quadra, que nesta edição paga o valor individual de R$ 7.896,87.

Além disso, a premiação contemplou milhares de outras pessoas em faixas menores. Ao todo, 38 apostas acertaram quatro números. No terno, 2.057 participantes ganharam R$ 138,93 cada. Por fim, o duque premiou 57.398 apostas com o valor de R$ 4,97.

Próximo sorteio e como participar

Como houve ganhador na faixa principal, a Quina não acumulou para o próximo sorteio. Entretanto, os interessados em tentar a sorte já podem registrar seus jogos para o concurso deste sábado (21).

Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentro do universo de 80 opções disponíveis no volante. O sistema também oferece ferramentas para facilitar a vida do apostador, como a “Surpresinha”, que seleciona os números de forma aleatória. Além disso, existe a “Teimosinha”, que permite repetir o mesmo jogo por até 24 concursos consecutivos.

As apostas ocorrem em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. O valor da aposta mínima, com cinco números, é acessível e dá direito a concorrer a prêmios em quatro faixas de acerto. Ganha quem marcar 2, 3, 4 ou 5 pontos no bilhete.