Pesquisa aponta índices de reprovação e aprovação de vereadores em Presidente Kennedy
A atuação da Câmara Municipal de Presidente Kennedy é avaliada de forma positiva pelos eleitores do município, conforme aponta pesquisa Ipeses, divulgada, nesta sexta-feira (6), pelo AQUINOTICIAS.COM.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Kennedy?
De acordo com o levantamento, 55,5% dos entrevistados aprovam o desempenho do Poder Legislativo municipal, enquanto 26,3% desaprovam. Outros 18,2% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a taxa de aprovação pode variar entre 50,6% e 60,4%. Já a desaprovação oscila entre 21,4% e 31,2%.
O Ipeses também procurou saber a percepção da população sobre o papel fiscalizador dos vereadores em relação à administração municipal. Para 45,9%, os parlamentares estão fiscalizando corretamente o Poder Executivo da cidade. Entretanto, 35,4% avaliam que a fiscalização não ocorre de forma adequada, enquanto 18,7% não sabem ou não responderam.
Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal?
Aplicada a margem de erro, o percentual dos que aprovam a fiscalização varia entre 41,0% e 50,8%. Já entre os que discordam, os números oscilam entre 30,5% e 40,3%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
