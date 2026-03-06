Pesquisa aponta índices de reprovação e aprovação de vereadores em Presidente Kennedy

A atuação da Câmara Municipal de Presidente Kennedy é avaliada de forma positiva pelos eleitores do município, conforme aponta pesquisa Ipeses, divulgada, nesta sexta-feira (6), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Câmara – Aprovação

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Kennedy? 55,5% Aprova 26,3% Desaprova 18,2% NS/NR

De acordo com o levantamento, 55,5% dos entrevistados aprovam o desempenho do Poder Legislativo municipal, enquanto 26,3% desaprovam. Outros 18,2% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a taxa de aprovação pode variar entre 50,6% e 60,4%. Já a desaprovação oscila entre 21,4% e 31,2%.

O Ipeses também procurou saber a percepção da população sobre o papel fiscalizador dos vereadores em relação à administração municipal. Para 45,9%, os parlamentares estão fiscalizando corretamente o Poder Executivo da cidade. Entretanto, 35,4% avaliam que a fiscalização não ocorre de forma adequada, enquanto 18,7% não sabem ou não responderam.

Câmara – Fiscalização

Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal? 45,9% Sim 35,4% Não 18,7% NS/NR

Aplicada a margem de erro, o percentual dos que aprovam a fiscalização varia entre 41,0% e 50,8%. Já entre os que discordam, os números oscilam entre 30,5% e 40,3%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.