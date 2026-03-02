AQUINOTICIAS.COM inicia pesquisas para avaliar prefeitos e vereadores do Sul do ES

A partir desta semana, o AQUINOTICIAS.COM inicia a divulgação de uma série especial de pesquisas destinadas a avaliar os mandatos dos prefeitos e vereadores do Sul do Espírito Santo.

Os levantamentos têm como objetivo oferecer ao leitor um panorama atualizado do cenário político regional, a partir da percepção da população sobre a gestão municipal. A divulgação dos resultados terá início nesta segunda-feira (2), com a apresentação do levantamento referente à primeira cidade analisada.

As pesquisas serão realizadas pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), antigo Instituto Solução, que possui ampla experiência na condução de estudos eleitorais e análises de cenários políticos.

“A pesquisa tem como objetivo ajudar o município, as lideranças e os prefeitos a se orientarem melhor, a corrigir rotas e a aprimorarem a gestão pública. A proposta é oferecer aos prefeitos da região Sul uma visão estratégica, baseada em dados, que contribua para decisões mais eficientes. OAQUINOTICIAS.COM cumpre esse papel há mais de 15 anos, como veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo, ao nortear os gestores municipais a partir de pesquisas de avaliação”, afirmou o empresário e diretor-geral do AQUINOTICIAS.COM, Elias Carvalho.

Para a editora-chefe Alissandra Mendes, a divulgação de pesquisas integra a linha editorial do do AQUINOTICIAS.COM e reforça o compromisso do portal com a informação de interesse público.

“Há mais de 15 anos, sempre no início do segundo ano de mandato, publicamos levantamentos que avaliam o primeiro ano de gestão dos prefeitos do Sul do Espírito Santo, com o objetivo de apresentar à população um panorama consistente da administração municipal. A parceria com o Instituto Ipeses sustenta a credibilidade do trabalho”.

Credibilidade

O instituto ganhou destaque no último pleito ao registrar 100% de acerto nos resultados das pesquisas realizadas no Espírito Santo durante as eleições municipais de 2024, consolidando sua credibilidade técnica.

“Nas últimas eleições, os levantamentos realizados em conjunto acertaram 25 resultados em cidades do Espírito Santo, evidenciando rigor metodológico e responsabilidade na divulgação dos dados. Acreditamos que pesquisas bem conduzidas fortalecem a democracia, ampliam a transparência e ajudam tanto a sociedade quanto os agentes políticos a compreender melhor o cenário e as expectativas da população”, ressalta a editora-chefe.

As pesquisas com 100% de acerto foram realizadas em: Muniz Freire, Domingos Martins, Linhares, São José do Calçado, Itapemirim, Rio Bananal, Cachoeiro de Itapemirim, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Pinheiros, Guaçuí, Fundão, Iconha, Piúma, Ibitirama, Apiacá, São Mateus, Ibatiba, Alegre, Marataízes, Alfredo Chaves e Vila Valério.

O desempenho obtido nas eleições reforça a atuação pautada pela seriedade, ética e transparência ao longo de todo o processo eleitoral no Estado. O histórico de precisão do instituto fortalece a confiança pública nos dados apresentados e contribui para o debate democrático qualificado.

Para que serve a pesquisa eleitoral

Do ponto de vista técnico, uma pesquisa eleitoral funciona como um diagnóstico do cenário político em um momento específico. Ela não deve ser interpretada como uma previsão do futuro, mas como um retrato científico das intenções de voto e das percepções dos eleitores no período em que o levantamento é realizado.

Trata-se, portanto, de um “termômetro” da opinião pública, fundamental para compreender tendências e avaliações da sociedade.

Para os eleitores, os dados auxiliam na compreensão do cenário político, permitindo identificar candidaturas mais competitivas e os temas considerados prioritários pela população. As pesquisas também oferecem subsídios para decisões estratégicas de voto, além de ampliar o conhecimento sobre como os gestores e possíveis candidatos são avaliados pela sociedade.

Já para candidatos e partidos, os levantamentos funcionam como ferramentas estratégicas de análise. Eles permitem medir o impacto de discursos, ações e propagandas, além de possibilitar ajustes de rota nas campanhas, com foco em públicos ou regiões específicas.

As pesquisas também ajudam a avaliar a viabilidade eleitoral das candidaturas e o potencial de crescimento ao longo do processo.