Ar seco domina o tempo no ES, mas Caparaó pode ter chuva; confira a previsão

A previsão do tempo no Espírito Santo indica predominância de tempo aberto neste sábado. O cenário ocorre devido à atuação de uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão.

Esse sistema dificulta a formação de nuvens e mantém o céu com poucas nuvens em grande parte do estado. Por isso, a maior parte das regiões não deve registrar chuva ao longo do dia.

No entanto, a partir da tarde, o cenário pode mudar em áreas específicas. Trechos das regiões Sul e Serrana próximos ao Caparaó podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Apesar dessa condição localizada, as demais regiões capixabas devem permanecer com tempo firme. Além disso, as temperaturas seguem estáveis durante o dia.

Outro fator observado é a intensidade do vento. De acordo com a previsão, os ventos sopram com intensidade fraca em praticamente todo o estado.

Previsão do tempo no Espírito Santo

A previsão do tempo no Espírito Santo também apresenta variações entre as diferentes regiões do estado.

Na Grande Vitória, o sábado deve ter poucas nuvens e tempo estável. Além disso, não há previsão de chuva para a região metropolitana.

As temperaturas devem variar entre 21 °C e 33 °C. Na capital, Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Enquanto isso, a Região Sul apresenta um cenário semelhante durante a manhã. O céu permanece com poucas nuvens no início do dia.

Entretanto, a partir da tarde, áreas próximas ao Caparaó podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Nas áreas menos elevadas da região, a temperatura mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima pode chegar a 32 °C.

Já nas áreas mais altas, os termômetros devem marcar mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, o tempo também começa com poucas nuvens pela manhã. Contudo, áreas próximas ao Caparaó podem registrar pancadas de chuva durante a tarde.

Nas áreas menos elevadas da região serrana, as temperaturas variam entre 19 °C e 30 °C.

Por outro lado, nas áreas mais altas, os termômetros podem marcar mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

No Norte do Espírito Santo, a previsão aponta tempo estável durante todo o dia. A região deve registrar poucas nuvens e ausência de chuva.

As temperaturas devem variar entre 22 °C e 33 °C.

A Região Noroeste também deve manter condições semelhantes. O céu permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 33 °C.

Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Por fim, a Região Nordeste do estado também deve apresentar tempo firme. O céu permanece com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Nessa área, a temperatura mínima prevista é de 22 °C, enquanto a máxima pode chegar a 33 °C.

Assim, a previsão do tempo no Espírito Santo aponta um sábado com predominância de sol, temperaturas estáveis e chuva isolada apenas em áreas próximas ao Caparaó.