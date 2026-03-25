Arnaldinho Borgo anuncia que não deixará a Prefeitura de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), anunciou, nesta quarta-feira (25), que não deixará o cargo para disputar o comando do Palácio Anchieta. A decisão, segundo ele, foi tomada após um período de reflexão e diálogo com aliados, familiares e a população.

De acordo com o prefeito, a escolha de permanecer na administração municipal até o fim do mandato foi guiada por “fé, responsabilidade e compromisso” com a cidade.

“Depois de muita reflexão, decidi permanecer na Prefeitura de Vila Velha até o fim do meu mandato. Uma decisão tomada com fé, responsabilidade e compromisso com a nossa cidade. Coloquei esse caminho nas mãos de Deus, ouvi minha família, nosso grupo político e, principalmente, a população”, afirmou.

Reeleito com quase 80% dos votos, o prefeito afirmou que foi justamente a confiança dos moradores que pesou de forma decisiva para sua permanência no cargo.

“Foi na confiança dos canela-verdes, que me reelegeram com quase 80% dos votos, que encontrei a resposta. Seguirei contribuindo com o Espírito Santo, ajudando a construir caminhos para que o nosso Estado avance ainda mais, com equilíbrio, responsabilidade fiscal e desenvolvimento”, explicou o prefeito.

Apesar de descartar a candidatura ao governo do Estado neste momento, Arnaldinho Borgo reforçou que continuará atuando politicamente em nível estadual. Além disso, destacou seu papel como presidente estadual do PSDB, afirmando que está empenhado na construção de chapas competitivas para as eleições proporcionais.

“Seguirei contribuindo com o Espírito Santo, ajudando a construir caminhos para que o nosso Estado avance ainda mais, com equilíbrio, responsabilidade fiscal e desenvolvimento. Também sigo empenhado, como presidente do PSDB capixaba, na construção de boas chapas para deputado estadual e federal, com lideranças comprometidas com o desenvolvimento sustentável, a justiça social e avanços reais na vida das pessoas”, disse Arnaldinho.

Com a decisão, o chefe do Poder Executivo municipal de Vila Velha descarta a possibilidade de disputa para o governo do estado e para o Senado Federal, como especulava-se.