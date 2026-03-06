Atenção! Sul do ES entra em alerta para tempestades e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas, classificado como de perigo potencial. O aviso começou às 10h desta sexta-feira (6) e segue válido até as 23h59 de domingo (8).

De acordo com o instituto, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Além disso, o alerta também prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Entre as cidades incluídas estão Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua e Bom Jesus do Norte. A lista também contempla Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí.

Da mesma forma, o aviso meteorológico se estende para municípios como Ibitirama, Iconha e Itapemirim. Também estão incluídas as cidades de Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul e Muqui.

Além dessas localidades, o alerta atinge ainda Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul. Por fim, a relação de municípios inclui São José do Calçado e Vargem Alta, que também devem ficar atentos às condições climáticas previstas durante o período do aviso.

Recomendações

Segundo o Inmet, o risco de ocorrências graves é considerado baixo. Mesmo assim, podem ocorrer cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Por isso, o instituto recomenda atenção da população durante o período do alerta. Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e de descargas elétricas.

Além disso, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem sofrer impacto com ventos mais fortes.

Outra recomendação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades, principalmente em momentos de descargas elétricas.

Busque ajuda

Caso a população precise de orientação ou ajuda, a recomendação é buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

O alerta amarelo indica situação de atenção. Portanto, mesmo sem previsão de eventos extremos, a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar medidas de prevenção durante o período de instabilidade.