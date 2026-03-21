Banda Sinfônica do Ifes une clássicos e MPB em noite especial

O Theatro Carlos Gomes, localizado no Centro de Vitória, abre suas portas para um espetáculo que promete emocionar diferentes gerações. No próximo dia 15 de abril, às 20h, a Banda Sinfônica do Ifes – Campus Cariacica apresenta o concerto “Do Sinfônico à MPB”. A entrada é gratuita, mas os interessados devem retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A apresentação divide-se em dois momentos distintos e complementares. Inicialmente, o grupo explora a grandiosidade da música sinfônica com peças de compositores renomados, como Alfred Reed e Steven Reineke. Logo após, os músicos mergulham na afetividade da música popular brasileira, trazendo arranjos especiais de clássicos sertanejos e sucessos de Fábio Jr.

Leia também: Terceira Literaltinha transformou a infância em Vargem Alta

Técnica e emoção sob a batuta da regência

O maestro Frances Serpa conduz a jornada sonora que evidencia a maturidade técnica do conjunto. Segundo o regente, a primeira parte do repertório foca em nuances de timbre e expressividade. Por outro lado, o segundo bloco cria uma atmosfera de celebração e identificação imediata com o público por meio da MPB.

Nesse sentido, além de entreter, o evento serve como um “abre-alas” para o projeto “Um pouquinho de Brasil”, previsto para os meses de junho e julho. Criada em 2022, a Banda Sinfônica do Ifes consolida-se como um polo de formação musical e difusão cultural. Desse modo, o grupo fortalece o vínculo com a sociedade capixaba unindo ensino, pesquisa e extensão em suas performances.

Garanta seu lugar

Os ingressos para o concerto já estão disponíveis e a retirada deve ser feita de forma online. Como a procura costuma ser alta, a organização recomenda que o público garanta sua reserva com antecedência para assegurar o acesso ao teatro histórico.

SERVIÇO