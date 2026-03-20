Bombeiros resgatam jiboia que invadiu residência em Guaçuí
Animais silvestres buscam abrigo em áreas urbanas durante períodos chuvosos; Corpo de Bombeiros realiza resgate com segurança
Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados nesta quinta-feira (19) para resgatar uma jiboia que havia se alojado no interior de uma residência, em Guaçuí. A cobra estava no telhado da casa, que fica em uma região de mata.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A cobra foi retirada da residência e liberada em seu habitat natural, longe de áreas urbanas, garantindo a segurança da família e o bem-estar do animal.
O resgate faz parte da rotina do Corpo de Bombeiros Militar, que também desempenha papel crucial no cuidado com a fauna e flora, garantindo a segurança da população e a preservação do meio ambiente.
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Durante períodos chuvosos, é comum que animais silvestres, como as jiboias, busquem abrigo nas áreas urbanas, especialmente em busca de alimento, como roedores. Nesse contexto, a jiboia se aproximou da residência de uma família em Guaçuí, gerando preocupação e a necessidade de intervenção do Corpo de Bombeiros.
A jiboia, embora grande e intimidadora, não é peçonhenta. Ela mata suas presas por constrição, ou seja, apertando-as até a morte. Esses animais podem atingir até 3 metros de comprimento e desempenham um papel fundamental no equilíbrio ambiental, ajudando a controlar a população de roedores, que são pragas urbanas comuns.
O Corpo de Bombeiros reforça que, ao se deparar com animais silvestres, a população deve evitar qualquer tentativa de capturar-los. O resgate deve ser feito por profissionais capacitados, como os bombeiros, que têm experiência em lidar com esses animais de forma segura, tanto para a pessoa quanto para o próprio animal. Caso aviste uma jiboia ou qualquer outro animal silvestre, o correto é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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