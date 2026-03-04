Briga no trânsito termina com incêndio de veículo e prisões em Guaçuí

Uma briga no trânsito em Guaçuí terminou com três pessoas detidas, um veículo incendiado e registros de direção perigosa e ameaça. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (03), nas proximidades de um posto às margens da BR-482.

A Polícia Militar informou que equipes da 2ª Companhia do 3º BPM atenderam a ocorrência após receberem chamado sobre vias de fato envolvendo motoristas. Inicialmente, os policiais localizaram os envolvidos na Avenida José de Alexandre, nas proximidades do Detran.

No local, os militares constataram que os condutores haviam se desentendido no trânsito. Segundo apurado, a discussão evoluiu para tentativa de agressão com uma barra de ferro. Em seguida, um dos motoristas passou a perseguir o outro pelas vias da cidade.

Durante a perseguição, o suspeito conduziu o veículo de forma perigosa. Ele transitou pela ciclovia, colocou pedestres em risco e proferiu ameaças. A ação foi registrada em vídeo e anexada ao boletim de ocorrência.

Briga no trânsito em Guaçuí termina em incêndio

Enquanto adotavam as providências, os policiais constataram que um dos veículos estava com o licenciamento vencido desde 2020. Diante da irregularidade, os militares determinaram a remoção do automóvel ao pátio credenciado.

No entanto, no momento em que os policiais deram voz de prisão a um dos condutores por direção perigosa e ameaça, o outro envolvido ateou fogo no próprio veículo. A ação colocou em risco comerciantes e pedestres que circulavam na região.

Imediatamente, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e controlaram o incêndio. Apesar do impacto da ocorrência, ninguém ficou ferido.

Além disso, a Polícia Militar deteve um terceiro indivíduo por possível participação no incêndio criminoso. A autoridade policial irá apurar as circunstâncias da participação dele no caso.

Por fim, os policiais conduziram os três envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. As equipes também encaminharam os veículos ao pátio credenciado do Detran.

A briga no trânsito em Guaçuí segue sob investigação para esclarecer as responsabilidades e os desdobramentos legais do caso.