Cachoeiro 159 anos: Câmara homenageia nomes que marcaram a cidade

Para marcar os 159 anos de emancipação política de Cachoeiro de Itapemirim, a Câmara Municipal promove na próxima segunda-feira (23), uma sessão solene de homenagens. O evento reconhecerá cidadãos que contribuem diretamente para o desenvolvimento da cidade, reforçando o papel da população na construção da história local.

Durante a solenidade, o Legislativo entregará três importantes honrarias. A Câmara concederá o Título de Cidadania Cachoeirense a pessoas que, mesmo sem nascer no município, escolheram Cachoeiro para viver.

Leia também: Alegre: Nirrô entrega obras e anuncia novos investimentos em Anutiba

Já o Título Honorífico “Professor Manoel Gonçalves Maciel” reconhecerá profissionais ligados à cultura, à pesquisa e ao ensino de história. Além disso, a Comenda Bernardo Horta de Araújo homenageará cidadãos que se destacam nas áreas cultural, social e econômica.

De acordo com o presidente da Câmara, Alexandre Maitan, a cerimônia representa mais do que uma celebração. “Quando celebramos mais um ano de emancipação, reconhecemos a trajetória de uma cidade que o trabalho, a história e a dedicação construíram.Também é uma oportunidade de valorizar quem ajuda a transformar Cachoeiro todos os dias”, afirmou.

Com informações da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (CMCI).