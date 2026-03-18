Cachoeiro abre cadastro para castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou o cadastramento para castrações gratuitas de cães e gatos por meio do Programa Pet Vida. A ação acontecerá entre os dias 7 e 11 de abril, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro. Com isso, o município reforça as políticas públicas de controle populacional de animais e amplia o acesso a serviços veterinários para famílias de baixa renda.

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Para participar, o tutor precisa realizar o cadastro de forma presencial até sexta-feira (20), das 9h às 16h. O atendimento ocorre na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), localizada no prédio do Sindicato Rural, no 3º andar, ao lado do Fórum. Além disso, o cadastramento é obrigatório para garantir uma vaga no programa, que possui número limitado de atendimentos.

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A iniciativa prioriza animais de famílias em situação de vulnerabilidade, além de cães e gatos assistidos por protetores independentes ou em condição semi-domiciliada. Portanto, os interessados devem apresentar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, cartão de vacinação do animal e o espelho atualizado do CadÚnico.

Castração gratuita para cães e gatos

Em relação aos critérios, poderão ser cadastrados cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre 6 meses e 9 anos, desde que estejam em boas condições de saúde. Por outro lado, não serão aceitos animais braquicefálicos, com idade superior ao limite, com sobrepeso ou que apresentem risco cirúrgico, conforme avaliação veterinária.

Durante os cinco dias de atendimento da Carreta de Castração Móvel, a equipe realizará 200 procedimentos gratuitos. Desse total, estão previstas 65 castrações de cadelas, 69 de cães, 31 de gatos e 35 de gatas. Dessa forma, a ação contribui diretamente para reduzir o abandono, prevenir doenças e melhorar a saúde pública no município.

Além das cirurgias, o programa também oferecerá vacinação gratuita nos dias 10 e 11 de abril. Serão disponibilizadas 150 doses da vacina V8 para cães e 150 doses da vacina V4 para gatos. Assim, a iniciativa amplia a proteção dos animais e fortalece o cuidado com a população pet em Cachoeiro.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.