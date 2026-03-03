Cachoeiro comemora o Dia da Mulher com programação gratuita
O evento começa às 9h e é totalmente gratuito, oferecendo serviços, atendimentos e atividades culturais para as mulheres da cidade.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim organiza uma programação especial nesta sexta-feira (6).
Nesse sentido, a Praça Jerônimo Monteiro será o palco de diversas atividades voltadas para o público feminino, com a participação de secretarias municipais, órgãos públicos estaduais, Sesc, Sebrae, Sest Senat e empresas privadas. Assim, o evento começa às 9h e é totalmente gratuito, oferecendo serviços, atendimentos e atividades culturais para as mulheres da cidade.
Serviços e atendimentos – 9h às 17h
Durante a manhã e à tarde, a população poderá contar com uma série de serviços voltados para o bem-estar, cidadania e empoderamento feminino. Assim, entre os atendimentos oferecidos, destacam-se:
- Carteiras de identidade: A Polícia Civil emitirá 150 carteiras de identidade, com a exigência de apresentação de documentos como Certidão de Nascimento original, foto 3×4 recente e comprovante de residência.
- Orientação jurídica e cidadania: O Ministério Público oferecerá orientações jurídicas sobre direitos femininos, e a Defensoria Pública Estadual fará atendimento especializado no ônibus do órgão.
- Saúde e bem-estar: A Secretaria Municipal de Saúde realizará aferição de pressão, teste de glicose e testes rápidos. Também haverá orientação sobre escovação de dentes, distribuição de kits e massoterapia.
- Emprego e renda: O Senac oferecerá preparação para entrevistas e divulgação de cursos, enquanto o Sine disponibilizará serviços como emissão de seguro-desemprego e apoio ao programa Emprega Mulher. Além disso, o Senai oferecerá qualificação profissional com 30 vagas para o curso gratuito de “Gestão de Estoque para Mulheres”.
Programação cultural e esportiva – 17h
A partir das 17h, a programação se voltará para o lazer e o entretenimento. Nesse sentido, diversas atrações culturais e esportivas farão parte do evento, com destaque para:
- Aula de dança mix, das 17h às 18h, com movimentação e muita energia.
- Apresentação cultural “Feminino Plural”, das 18h às 18h50, destacando o talento feminino na música e nas artes.
- Música com DJ Jorge e cantora Jana Santos, às 19h, proporcionando uma atmosfera de diversão e celebração.
- Passeio Ciclístico das Luzes, às 19h30, encerrando a programação esportiva com um evento que une lazer e conscientização.
Palestras sobre direitos e empreendedorismo feminino
Além das atividades culturais, o evento contará com uma série de palestras que abordarão temas como direitos das mulheres, justiça e empreendedorismo. As palestras serão:
- 9h30: Lucas Lobato, do Ministério Público, com uma palestra sobre direitos e justiça para as mulheres.
- 10h30: Sebrae apresentará um bate-papo sobre Empreendedorismo Feminino, abordando desafios e oportunidades no mundo dos negócios.
- 14h: Kayna Silvestre, do Centro Margaridas, falará sobre “Direitos. Justiça. Ação: Transformando o presente para garantir igualdade real a todas as mulheres e meninas”.
- 15h: Dandara Dias de Oliveira fará uma palestra sobre “Dandara vive em mim – Antonietas Presentes”, trazendo uma reflexão sobre a luta e as conquistas femininas.
