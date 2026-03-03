Itapemirim abre inscrições para aulas gratuitas de Ballet Infantil

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, oferece aulas de ballet infantil gratuitas para crianças de diversas idades. O objetivo da iniciativa é promover a disciplina, a coordenação motora e a expressão artística das crianças.

As aulas acontecem todas as quartas-feiras, com turmas em dois horários diferentes para facilitar o acesso. Em Córrego do Ouro, as aulas acontecem na Escola Florência, das 14h às 17h30. Já em Garrafão, as atividades acontecem na Igreja Batista, das 8h30 às 10h30. Portanto, as opções atendem a diferentes horários, permitindo que mais crianças participem.

Gelson Daldegan, gerente de Educação do Sesc-ES, destacou a importância do ballet para o desenvolvimento das crianças: “O ballet infantil é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento físico e emocional, além de incentivar a expressão artística”, afirmou.

A iniciativa busca incentivar as crianças a se envolverem com a arte e a cultura, além de oferecer um espaço de aprendizado e vivência, onde elas podem explorar sua criatividade.

Aulas gratuitas e abertas à comunidade

A ação atende crianças da comunidade, com prioridade para as moradoras de Itapemirim, mas está aberta a todos os interessados. As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever diretamente nas unidades responsáveis.

Além disso, a Prefeitura de Itapemirim reafirma seu compromisso com a inclusão e o acesso à cultura, proporcionando uma opção rica para o desenvolvimento das crianças, além de ser uma oportunidade para elas se expressarem por meio da dança.

As aulas de ballet infantil têm atraído muitas crianças e suas famílias, que reconhecem o valor do projeto tanto para o bem-estar quanto para o desenvolvimento integral dos pequenos.

Programação semanal para mais atividades culturais

Por fim, Itapemirim oferece muitas outras atividades culturais, com o intuito de atender crianças e jovens de diversas faixas etárias. As iniciativas da Prefeitura garantem acesso à educação, cultura e lazer, proporcionando um futuro mais promissor para a comunidade.