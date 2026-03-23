Cachoeiro: como emitir boleto do IPTU 2026 e garantir 10% de desconto
O documento pode ser gerado diretamente pelo portal oficial do município.
Os contribuintes de Cachoeiro de Itapemirim já podem acessar os boletos do IPTU 2026. A Prefeitura disponibilizou o sistema para emissão online, garantindo agilidade e segurança no processo. O documento pode ser gerado diretamente pelo portal oficial do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Descontos e condições de pagamento
Para incentivar a quitação antecipada, a gestão municipal oferece vantagens financeiras. Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 15 de abril garante um desconto de 10% no valor total do imposto.
Por outro lado, o cidadão também pode parcelar o débito. O sistema permite o parcelamento em até oito vezes, com vencimentos programados entre os meses de abril e novembro. É importante destacar que o pagamento da primeira parcela vence igualmente no dia 15 de abril.
Benefício extra para o próximo ano
Além dos descontos imediatos, a pontualidade gera economia a longo prazo. Os contribuintes que mantiverem o IPTU em dia asseguram um benefício adicional: um desconto de 20% no IPTU de 2027. Assim, o cumprimento das obrigações atuais reflete diretamente no alívio financeiro do próximo exercício.
Como emitir o seu boleto
O procedimento de emissão é simples e totalmente digital. Primeiramente, o usuário deve acessar o site oficial: www.cachoeiro.es.gov.br/iptu2026. Em seguida, basta informar os dados solicitados, como:
- CPF;
- CNPJ;
- Ou o número da Inscrição Imobiliária vinculada ao imóvel.
Investimento no município
A arrecadação do imposto é fundamental para o desenvolvimento local. Os recursos provenientes do IPTU retornam à população através de melhorias em serviços públicos essenciais. O investimento contempla áreas prioritárias como saúde, segurança e educação em toda a cidade de Cachoeiro.
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