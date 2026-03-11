Cachoeiro terá mutirão gratuito de castração para cães e gatos
Ação do programa PET VIDA ocorrerá entre os dias 7 e 11 de abril na Praça Jerônimo Monteiro.
Cachoeiro de Itapemirim receberá a Carreta de Castração Móvel do programa PET VIDA entre os dias 7 e 11 de abril. A ação acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, serão realizados 200 procedimentos gratuitos de castração em cães e gatos previamente cadastrados. A distribuição inclui 65 cadelas, 69 cães, 31 gatos e 35 gatas.
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Além das cirurgias, a programação também prevê vacinação gratuita para os animais. A aplicação ocorrerá nos dias 10 e 11 de abril, com 150 doses da vacina V8 para cães e 150 doses da vacina V4 para gatos.
Os tutores interessados deverão realizar cadastro presencial entre os dias 16 e 20 de março, das 9h às 16h. O atendimento será na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no prédio do Sindicato Rural, no terceiro andar, ao lado do Fórum.
Para efetuar o cadastro, será necessário apresentar RG ou CNH, comprovante de residência, cartão de vacina do animal e espelho atualizado do CadÚnico.
Mas atenção! As vagas seguem de forma limitada. Podem ser atendimentos cães e gatos machos e fêmeas, com idade entre seis meses e nove anos, desde que estejam saudáveis. Animais braquicefálicos, com mais de nove anos ou com sobrepeso ou risco cirúrgico não poderão participar.
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