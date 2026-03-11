Multivix disponibiliza atendimento veterinário em Cachoeiro
Clínica funciona na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua e realiza agendamentos exclusivamente pelo WhatsApp.
A Clínica de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix está realizando atendimentos para pets em Cachoeiro de Itapemirim. O serviço funciona com foco nos cuidados com a saúde animal.
Os atendimentos ocorrem mediante agendamento. Os interessados devem agendar os atendimentos exclusivamente pelo WhatsApp no número (28) 99967-8593.
A unidade funciona na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, número 2531, no bairro Lambari, em Cachoeiro de Itapemirim.
A clínica integra a estrutura da Faculdade Multivix no município. Dessa forma, o espaço disponibiliza atendimento veterinário voltado aos cuidados com animais domésticos.
Portanto, os responsáveis pelos pets devem realizar o agendamento previamente pelo WhatsApp para garantir o atendimento na clínica.
