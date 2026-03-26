Câmara aprova PL que permite quebrar sigilo bancário para pagamento de pensão
O projeto é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e foi encaminhado ao Senado Federal.
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), um projeto de lei que permite a quebra de sigilo bancário e fiscal em ações sobre pagamento de pensão alimentícia em situações de ocultação de bens pelo alimentante.
O projeto é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e foi encaminhado ao Senado Federal. A proposta altera a Lei Maria da Penha, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre outras legislações.
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De acordo com o texto, relatado por Natália Bonavides (PT-RN), “poderá ser determinada, por decisão judicial fundamentada, a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante quando inexistir outro meio idôneo de apuração de sua real capacidade financeira, ou quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio”.
O texto foi encaminhado ao Senado Federal.
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