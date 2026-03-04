Caparaó e cafés especiais inspiram novo romance capixaba

O escritor capixaba Danyel Sueth apresenta ao público seu novo romance, “Fraturas gestadas na terra”, inspirado nas paisagens e tradições da Região do Caparaó, no sudoeste do Espírito Santo. A obra nasceu de uma residência literária realizada pelo autor ao longo de 2025 no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, local cercado por montanhas e conhecido pela produção de cafés especiais.

Após um pré-lançamento durante a 4ª Literalta – Festa Literária de Vargem Alta, realizada no último final de semana, o autor agora inicia uma série de eventos para apresentar oficialmente o livro ao público. O primeiro encontro acontece nesta sexta-feira (6), às 20h, no Espaço Cultural Elias Simão, em Alegre.

Programação

Em seguida, o lançamento ocorre no sábado (7), às 15h, na sede da Associação de Produtores de Pedra Menina (APRUPEM), em Dores do Rio Preto. Já no dia 14, às 10h, o escritor participa de uma sessão especial na Editora Cousa, no Centro de Vitória. Todos os eventos têm entrada gratuita.

O projeto recebeu aprovação por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), iniciativa do governo do Espírito Santo. Além disso, conta com o patrocínio dos Supermercados BC de Alegre.

O escritor e multiartista Danyel Sueth explica que a obra nasceu de um desejo antigo de mergulhar em uma comunidade e transformar essa experiência em literatura. Segundo ele, o objetivo era compreender o cotidiano local e, ao mesmo tempo, criar uma narrativa ficcional baseada nas histórias, nas tradições e nas pessoas do território.

“Eu sempre quis viver por um período em um lugar específico, aprender sobre a cultura local, conhecer as tradições e ouvir as histórias das pessoas. A partir dessa vivência, procurei construir um universo ficcional próprio dentro da literatura”, afirma o autor Danyel Sueth.

A obra

O romance surge em um momento de forte crescimento turístico e cultural da Região do Caparaó. Atualmente, o território atrai visitantes de diferentes partes do país, principalmente pela beleza natural e pela proximidade com o Pico da Bandeira, considerado o terceiro ponto mais alto do Brasil.

Além disso, a região ganhou destaque nacional e internacional pela produção de cafés especiais. A cafeicultura local evoluiu nos últimos anos e passou a adotar técnicas de produção mais precisas. Como resultado, produtores conquistaram diversos prêmios e elevaram a reputação do Caparaó no cenário do café brasileiro.

É nesse ambiente que a narrativa de “Fraturas gestadas na terra” se desenvolve. O romance apresenta a trajetória da jovem Aurora, moradora da comunidade de Pedra Menina. Apesar de viver em um lugar admirado por muitos, a personagem sente um profundo deslocamento em relação ao próprio território.

Ao longo da história, Aurora enfrenta conflitos internos e emoções contraditórias. O desejo de deixar a comunidade se mistura com vínculos afetivos fortes, como o carinho pela mãe, o apego ao pai e a chegada de um novo irmão.

A obra conduz o leitor por uma pequena comunidade rural, explorando relações humanas, sentimentos e transformações. Ao mesmo tempo, a narrativa alterna vozes e perspectivas, criando uma prosa que transita entre momentos realistas e passagens mais oníricas.

O escritor Caê Guimarães, responsável pelo texto de apresentação do livro, destaca a profundidade da narrativa. Assim, segundo ele, o romance constrói personagens consistentes e apresenta uma trama ambientada em um tempo indefinido, o que amplia a força simbólica da história.

Além dos lançamentos, o projeto também prevê atividades educativas. O autor pretende realizar palestras em cidades da Região do Caparaó capixaba, principalmente em escolas públicas. Nessas ocasiões, Sueth compartilhará experiências sobre o processo de criação do livro e incentivará a prática da leitura entre jovens estudantes.

Sobre o autor

Natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, Danyel Sueth vive em Alegre, no Espírito Santo, desde 1999. Desse modo, ao longo da carreira, ele desenvolveu trabalhos em diferentes linguagens artísticas, incluindo literatura, teatro, música e cinema.

No teatro, o artista integra projetos de pesquisa e criação junto ao Grupo Teatral Caparaó. Já na música, mantém carreira solo e atua como vocalista e guitarrista da banda de rock Estado de Sítio, que possui mais de duas décadas de trajetória.

Na literatura, o autor publicou anteriormente os romances “Os Dalmarco”, lançado em 2017 pela Editora Cousa, e “Depois que o Sol se Põe”, publicado em 2019 pela Editora Patuá. Ambos receberam reconhecimento por meio do Edital de Produção e Difusão Literária da Secult-ES.

Além disso, Sueth também atua no cinema. Em 2024, ele estreou como autor e protagonista do média-metragem “Não Volte Mais”, dirigido em parceria com Diego Scarparo. O filme participou de 13 festivais nacionais e internacionais e conquistou prêmios importantes, incluindo Melhor Filme no Honor Film Festival, nos Estados Unidos, e Melhor Filme pelo Júri Popular no First-Time Filmmaker Sessions, no Reino Unido.