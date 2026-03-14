Capixaba é premiado na Dupla Sena; prêmio principal acumula

A Dupla Sena acumulada voltou a chamar atenção dos apostadores após o sorteio realizado na noite desta sexta-feira (13). O concurso 2936 colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 4,7 milhões, contudo nenhuma aposta acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios realizados pela modalidade.

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Com isso, o prêmio principal acumula e volta a ser disputado no próximo concurso, marcado para segunda-feira (16). Enquanto isso, apostadores de várias regiões do país garantiram premiações nas demais faixas, entre eles, um capixaba que aparece entre os contemplados do concurso.

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O sorteio ocorreu às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como de costume, a Dupla Sena realizou dois sorteios na mesma noite, o que aumenta as possibilidades de premiação para quem participa com uma única aposta.

Os sorteios

No primeiro sorteio, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Ainda assim, 18 apostas fizeram cinco acertos e garantiram prêmio individual de R$ 4.532,93. Além disso, 868 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 107,42 cada. Outras 16.322 apostas fizeram três acertos e levaram R$ 2,85.

Já no segundo sorteio, novamente nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas. No entanto, cinco apostas acertaram cinco números e receberam R$ 14.686,69 cada. Além disso, 824 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 113,16. Outras 15.268 apostas fizeram três acertos e receberam R$ 3,05.

Entre os premiados do concurso, aparece também uma aposta do Espírito Santo. Embora o prêmio principal não tenha saído, a premiação nas demais faixas garantiu retorno para diversos apostadores.

Números sorteados na Dupla Sena

As dezenas sorteadas no concurso 2936 foram:

03 – 13 – 21 – 23 – 24 – 34

01 – 06 – 09 – 19 – 42 – 45

Como ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios, o valor principal segue acumulado para o próximo concurso, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores.

Como funciona a Dupla Sena

A Dupla Sena permite que o apostador escolha a partir de seis números entre 1 e 50. Com uma única aposta, o jogador participa automaticamente de dois sorteios no mesmo concurso, conhecidos como Sena 1 e Sena 2.

A aposta mínima custa R$ 3 e pode ser realizada nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do site e do aplicativo oficial da Caixa.

De acordo com as regras da modalidade, a chance de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 15.890.700. Apesar de ser considerada uma probabilidade baixa, ela ainda é maior do que em algumas outras loterias federais.

Assim, o prêmio acumulado volta a ser disputado na próxima segunda-feira (16), quando um novo sorteio poderá transformar novamente a vida de apostadores em todo o país — inclusive de capixabas que seguem tentando a sorte.