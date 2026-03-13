Capixabas são premiados na Lotofácil 3634; veja resultado

A Lotofácil 3634 premiou apostadores do Espírito Santo e movimentou as casas lotéricas nesta semana. O concurso, realizado na quinta-feira (12), registrou apostas vencedoras em Vitória e Cariacica. Embora o prêmio principal tenha saído para outros estados, os capixabas também garantiram retorno financeiro ao acertarem parte das dezenas sorteadas.

Isso porque, de acordo com o resultado oficial, duas apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e conquistaram prêmios na faixa secundária da Lotofácil. As apostas capixabas registradas receberam R$ 1.810,88.

Além disso, o resultado reforça o interesse crescente dos capixabas pelas loterias da Caixa. Afinal, a Lotofácil se tornou uma das modalidades mais populares do país justamente por oferecer maior probabilidade de premiação em comparação com outras loterias.

Os números sorteados no concurso 3634 foram:

3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 25

Três apostas levaram o prêmio principal

Ainda que o prêmio principal não tenha saído para o Espírito Santo desta vez, o sorteio contemplou apostadores de outras regiões do país. Três apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio máximo do concurso.

Os ganhadores principais são das cidades de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Cada uma dessas apostas vai receber R$ 587.281,16.

Além dos prêmios principais, milhares de apostas foram premiadas em diferentes faixas. No total, o concurso 3634 registrou:

3 apostas com 15 acertos, prêmio de R$ 587.281,16 para cada

204 apostas com 14 acertos, prêmio de R$ 1.810,88 para cada

8.135 apostas com 13 acertos, prêmio de R$ 35

93.268 apostas com 12 acertos, prêmio de R$ 14

513.633 apostas com 11 acertos, prêmio de R$ 7

Assim, a Lotofácil segue distribuindo prêmios para milhares de jogadores em todo o Brasil.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das loterias mais simples de apostar no país. O jogador precisa escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante da aposta.

Em seguida, o participante concorre aos prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados. Quanto mais dezenas acertar, maior será o valor recebido.

Além da aposta tradicional, a loteria oferece outras modalidades que facilitam a participação. Uma delas é a opção Surpresinha. Nesse caso, o próprio sistema escolhe automaticamente os números da aposta.

Outra alternativa é a Teimosinha. Com ela, o jogador pode repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos. É possível concorrer por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos.

Por isso, muitos apostadores preferem a Lotofácil justamente pela praticidade e pelas maiores chances de premiação. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial das Loterias da Caixa.