Confira aqui o resultado do sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira
Concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e movimentou apostas em todo o país.
A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (13) o sorteio do concurso 2983 da Mega-Sena. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial utilizado para os sorteios das Loterias Caixa.
Logo após a extração das dezenas, a instituição divulgou o resultado da Mega-Sena 2983, permitindo que apostadores de todo o país conferissem os bilhetes. Dessa forma, milhares de participantes acompanharam a divulgação em busca do prêmio principal.
Além disso, o sorteio integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Por esse motivo, a Mega-Sena permanece entre as modalidades mais populares do país.
O valor estimado para o concurso 2983 da Mega-Sena foi de R$ 65.000.000,00, quantia que atrai grande número de apostadores em diferentes regiões do Brasil. Assim, o prêmio milionário movimenta apostas nas casas lotéricas e também nos canais digitais da Caixa.
A participação no jogo ocorre por meio da escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado pela instituição.
O prêmio principal é destinado ao apostador que acerta as seis dezenas sorteadas. Entretanto, a Mega-Sena também distribui valores para quem acerta cinco números (quina) ou quatro números (quadra).
Dessa maneira, o jogo mantém diferentes faixas de premiação, o que amplia as possibilidades de ganhos para os participantes.
Além disso, a divulgação rápida do resultado permite que os apostadores verifiquem imediatamente se foram contemplados em alguma das categorias de premiação. Assim, após cada sorteio, lotéricas e plataformas digitais registram movimentação de jogadores em busca das novas apostas.
