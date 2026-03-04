Carro capota e fica submerso em rio no Sul do ES; motorista morreu

Um capotamento em Afonso Cláudio terminou com uma vítima em óbito no início da tarde da última segunda-feira (2), no Centro do município. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência após receber chamado sobre um veículo tombado sob uma ponte.

De acordo com as primeiras informações, um popular relatou que havia um carro com as rodas para cima, parcialmente submerso no rio. No entanto, inicialmente, não era possível confirmar se havia ocupantes no interior do veículo.

Enquanto se deslocavam para o local, os militares receberam a informação de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia chegado. A equipe médica constatou que havia uma vítima em óbito dentro do automóvel.

Capotamento em Afonso Cláudio exige atuação integrada

Após a confirmação da morte, as equipes aguardaram a chegada da perícia para os procedimentos técnicos. Somente depois da liberação da cena, o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de remoção.

Os militares retiraram o corpo do interior do veículo e o posicionaram na margem do rio. Em seguida, solicitaram o apoio de um caminhão munck para realizar o içamento do automóvel até a altura da via.

O veículo estava parcialmente submerso, o que exigiu cautela durante a operação. Portanto, a equipe adotou medidas de segurança para evitar novos riscos.

Depois de remover o carro, os bombeiros transportaram o corpo até a altura da via. Posteriormente, entregaram a vítima aos cuidados da Polícia Científica.

As circunstâncias do capotamento em Afonso Cláudio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

A ocorrência exigiu atuação coordenada entre Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Científica. Além disso, reforçou a importância do atendimento rápido em situações de emergência.

O trânsito na região foi monitorado durante os trabalhos, garantindo a segurança dos profissionais envolvidos. O caso segue sob investigação para esclarecer as causas do acidente.

Com a conclusão da remoção, as equipes liberaram a via e encerraram a ocorrência relacionada ao capotamento em Afonso Cláudio.