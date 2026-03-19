Casa de Roberto Carlos passa por melhorias para o aniversário do Rei

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim prepara uma recepção especial para os fãs de Roberto Carlos. A partir desta quinta-feira (19), um mês antes do show de aniversário que o cantor fará em sua cidade natal, a Casa de Cultura Roberto Carlos suspende temporariamente suas atividades para receber melhorias estruturais.

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Durante este período, as equipes executam serviços essenciais de manutenção, pintura e organização. Essa iniciativa busca qualificar a experiência do visitante, garantindo que o acervo que preserva a trajetória do Rei esteja em um espaço ainda mais acolhedor e conservado.

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Além disso, a ação ganha relevância turística, já que a proximidade do aniversário de Roberto Carlos tradicionalmente movimenta a economia e a identidade cultural de Cachoeiro.

Veja quando abre a Casa de Roberto Carlos

Se você planeja passar pelo local, fique atento ao cronograma:

Fechamento: Quinta-feira, 19 de março.

Quinta-feira, 19 de março. Período de obras: Até 22 de março.

Até 22 de março. Reabertura oficial: segunda-feira, 23 de março.

Portanto, a partir da próxima semana, moradores e turistas encontrarão um patrimônio revitalizado. Isso mostra o compromisso da cidade com a valorização da memória de um dos maiores ídolos da música brasileira.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.