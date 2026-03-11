Chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo nesta quarta; veja quais
Umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável e provoca chuva fraca em todas as regiões do Espírito Santo.
A instabilidade atmosférica continua atuando sobre o Espírito Santo nesta quinta-feira. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em todo o estado.
De acordo com o Incaper, a previsão indica chuva fraca em alguns momentos do dia em todas as regiões. Além disso, as temperaturas permanecem amenas. No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.
Grande Vitória
Na Grande Vitória, o céu apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns períodos.
No litoral, o vento sopra de fraco a moderado. A temperatura mínima prevista é de 23 °C. Já a máxima pode chegar a 31 °C.
Em Vitória, entretanto, os termômetros variam entre 24 °C e 30 °C.
Região Sul
Na Região Sul, o tempo também apresenta variação de nuvens. Ao mesmo tempo, a previsão indica chuva fraca em alguns momentos do dia.
No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.
Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 23 °C. Enquanto isso, a máxima pode atingir 32 °C.
Já nas áreas mais altas, a mínima chega a 19 °C. A máxima, por sua vez, alcança 26 °C.
Já na Região Serrana
Na Região Serrana, o céu permanece com variação de nuvens. Além disso, pode ocorrer chuva fraca em alguns períodos do dia.
Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 22 °C. Já a máxima pode chegar a 29 °C.
Por outro lado, nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 19 °C. A máxima pode atingir 27 °C.
Região Norte
Na Região Norte, o tempo também apresenta variação de nuvens. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia.
A temperatura mínima prevista é de 23 °C. Enquanto isso, a máxima pode alcançar 30 °C.
Na Região Noroeste
Na Região Noroeste, o dia também terá variação de nuvens. Além disso, a previsão indica chuva fraca em alguns períodos.
Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 24 °C. Já a máxima pode atingir 30 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, entretanto, os termômetros variam entre 21 °C e 27 °C.
Região Nordeste
Na Região Nordeste, o tempo apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns momentos.
No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.
A temperatura mínima prevista é de 24 °C. Já a máxima pode chegar a 29 °C.
