Chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo nesta quarta; veja quais

A instabilidade atmosférica continua atuando sobre o Espírito Santo nesta quinta-feira. A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em todo o estado.

De acordo com o Incaper, a previsão indica chuva fraca em alguns momentos do dia em todas as regiões. Além disso, as temperaturas permanecem amenas. No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns períodos.

No litoral, o vento sopra de fraco a moderado. A temperatura mínima prevista é de 23 °C. Já a máxima pode chegar a 31 °C.

Em Vitória, entretanto, os termômetros variam entre 24 °C e 30 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo também apresenta variação de nuvens. Ao mesmo tempo, a previsão indica chuva fraca em alguns momentos do dia.

No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 23 °C. Enquanto isso, a máxima pode atingir 32 °C.

Já nas áreas mais altas, a mínima chega a 19 °C. A máxima, por sua vez, alcança 26 °C.

Já na Região Serrana

Na Região Serrana, o céu permanece com variação de nuvens. Além disso, pode ocorrer chuva fraca em alguns períodos do dia.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 22 °C. Já a máxima pode chegar a 29 °C.

Por outro lado, nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 19 °C. A máxima pode atingir 27 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo também apresenta variação de nuvens. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia.

A temperatura mínima prevista é de 23 °C. Enquanto isso, a máxima pode alcançar 30 °C.

Na Região Noroeste

Na Região Noroeste, o dia também terá variação de nuvens. Além disso, a previsão indica chuva fraca em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 24 °C. Já a máxima pode atingir 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, entretanto, os termômetros variam entre 21 °C e 27 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o tempo apresenta variação de nuvens ao longo do dia. Além disso, há previsão de chuva fraca em alguns momentos.

No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.

A temperatura mínima prevista é de 24 °C. Já a máxima pode chegar a 29 °C.