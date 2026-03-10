Temporal pode provocar alagamentos e queda de energia em cidades do ES
Avisos indicam risco de chuva forte, ventos intensos e possíveis transtornos em várias regiões do estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para diversas cidades do Espírito Santo. Os avisos começaram a valer na manhã desta terça-feira (10).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o comunicado, a previsão indica chuva forte e ventos intensos em várias regiões do estado. Além disso, os avisos permanecem válidos até os próximos dias.
Leia também: VÍDEO | Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em menos de 1 hora
O alerta laranja é válido desta terça-feira (10) e segue até às 23h59 da quinta-feira (12). Nesse período, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia.
Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Dessa forma, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Entre os municípios incluídos nesse alerta estão Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco e Brejetuba. Também aparecem na lista Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg e Guarapari.
Além disso, o alerta inclui Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra e Linhares. Outras cidades citadas são Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, Piúma, Rio Bananal e Rio Novo do Sul.
O aviso também abrange Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Alerta amarelo
Além desse comunicado, o Inmet também publicou outro alerta válido até 23h59 de quarta-feira (11). Nesse caso, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.
Os ventos, nesse segundo aviso, podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Entre os municípios incluídos nesse alerta estão Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte e Cachoeiro de Itapemirim.
Além disso, o aviso também inclui Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba e Ibitirama.
Também aparecem na lista Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e Presidente Kennedy.
Outras cidades citadas são Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.
Orientações
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores. Além disso, a recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
O órgão também orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Para mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726