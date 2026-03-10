Temporal pode provocar alagamentos e queda de energia em cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para diversas cidades do Espírito Santo. Os avisos começaram a valer na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com o comunicado, a previsão indica chuva forte e ventos intensos em várias regiões do estado. Além disso, os avisos permanecem válidos até os próximos dias.

O alerta laranja é válido desta terça-feira (10) e segue até às 23h59 da quinta-feira (12). Nesse período, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia.

Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Dessa forma, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre os municípios incluídos nesse alerta estão Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco e Brejetuba. Também aparecem na lista Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg e Guarapari.

Além disso, o alerta inclui Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra e Linhares. Outras cidades citadas são Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, Piúma, Rio Bananal e Rio Novo do Sul.

O aviso também abrange Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Alerta amarelo

Além desse comunicado, o Inmet também publicou outro alerta válido até 23h59 de quarta-feira (11). Nesse caso, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Os ventos, nesse segundo aviso, podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Entre os municípios incluídos nesse alerta estão Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte e Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, o aviso também inclui Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba e Ibitirama.

Também aparecem na lista Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e Presidente Kennedy.

Outras cidades citadas são Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Orientações

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores. Além disso, a recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O órgão também orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Para mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.