Chuva forte pode atingir cidades capixabas nesta quinta; veja quais estão em perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em cidades do Norte do Espírito Santo. O aviso começou às 8h53 desta quinta-feira (5) e segue válido até as 23h59.

De acordo com o instituto, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o volume pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Ao mesmo tempo, ventos intensos podem variar entre 40 e 60 km/h.

O alerta vale para municípios do Norte capixaba. Entre eles estão Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.

Apesar da intensidade da chuva prevista, o risco de ocorrências graves é considerado baixo. No entanto, o aviso aponta possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Além disso, rajadas de vento podem provocar interrupções no fornecimento de energia em algumas áreas.

Recomendações de segurança

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote medidas de segurança. Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores.

Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Esses locais podem apresentar riscos durante ventos fortes.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Contatos de emergência

Em caso de emergência, a população deve procurar os órgãos responsáveis. A Defesa Civil atende pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Portanto, as autoridades recomendam atenção às condições do tempo ao longo do dia. Embora o alerta seja de perigo potencial, a prevenção ajuda a evitar acidentes.