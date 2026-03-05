Chuva forte pode atingir cidades capixabas nesta quinta; veja quais estão em perigo
Aviso do INMET prevê chuva intensa e ventos de até 60 km/h nesta quinta-feira (5) em cidades do Norte do Espírito Santo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em cidades do Norte do Espírito Santo. O aviso começou às 8h53 desta quinta-feira (5) e segue válido até as 23h59.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o instituto, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o volume pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Ao mesmo tempo, ventos intensos podem variar entre 40 e 60 km/h.
Leia também: Último dia para se inscrever no Prêmio Queijos do Espírito Santo
O alerta vale para municípios do Norte capixaba. Entre eles estão Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.
Apesar da intensidade da chuva prevista, o risco de ocorrências graves é considerado baixo. No entanto, o aviso aponta possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Além disso, rajadas de vento podem provocar interrupções no fornecimento de energia em algumas áreas.
Recomendações de segurança
Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote medidas de segurança. Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores.
Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Esses locais podem apresentar riscos durante ventos fortes.
Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Contatos de emergência
Em caso de emergência, a população deve procurar os órgãos responsáveis. A Defesa Civil atende pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.
Portanto, as autoridades recomendam atenção às condições do tempo ao longo do dia. Embora o alerta seja de perigo potencial, a prevenção ajuda a evitar acidentes.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726