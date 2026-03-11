Cidades

Chuva: lama acumulada suspende atividades na Apae de Cachoeiro

Medida foi adotada nesta quarta-feira para garantir a segurança de usuários e familiares em Cachoeiro de Itapemirim.

Apae de Cachoeiro suspende atendimentos
Foto: Redes Sociais

A Apae de Cachoeiro precisou suspender os atendimentos da área de assistência social nesta quarta-feira (11) devido às fortes chuvas que atingem a cidade e às dificuldades relacionadas ao transporte.

A instituição divulgou um comunicado e adotou a medida para preservar a segurança dos usuários atendidos e de seus familiares. Além disso, as condições de deslocamento na cidade influenciaram diretamente a decisão.

De acordo com a instituição, a suspensão ocorre especificamente nas atividades da área de assistência social.

A Apae reforçou que a retomada dos atendimentos será comunicada pelos canais oficiais da instituição. Dessa forma, usuários e familiares poderão acompanhar as atualizações sobre o funcionamento dos serviços.

