Chuva: lama acumulada suspende atividades na Apae de Cachoeiro
Medida foi adotada nesta quarta-feira para garantir a segurança de usuários e familiares em Cachoeiro de Itapemirim.
A Apae de Cachoeiro precisou suspender os atendimentos da área de assistência social nesta quarta-feira (11) devido às fortes chuvas que atingem a cidade e às dificuldades relacionadas ao transporte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A instituição divulgou um comunicado e adotou a medida para preservar a segurança dos usuários atendidos e de seus familiares. Além disso, as condições de deslocamento na cidade influenciaram diretamente a decisão.
Leia também: Chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo nesta quarta; veja quais
De acordo com a instituição, a suspensão ocorre especificamente nas atividades da área de assistência social.
A Apae reforçou que a retomada dos atendimentos será comunicada pelos canais oficiais da instituição. Dessa forma, usuários e familiares poderão acompanhar as atualizações sobre o funcionamento dos serviços.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726