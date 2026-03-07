Chuvas intensas colocam Espírito Santo em alerta até segunda-feira
Instituto Nacional de Meteorologia prevê acumulados elevados de chuva e rajadas de vento que podem atingir várias regiões do estado.
O aviso de chuvas intensas no Espírito Santo colocou o estado em situação de atenção neste fim de semana. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e começou ao meio-dia deste sábado (7).
De acordo com o órgão, o aviso segue válido até as 23h59 de segunda-feira (9). Durante esse período, diversas regiões do estado podem registrar volumes elevados de precipitação e ventos fortes.
Segundo o instituto, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Além disso, o acumulado diário pode variar entre 50 e 100 milímetros.
Ao mesmo tempo, as rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Por causa dessas condições, o alerta recebeu grau de severidade classificado como perigo.
Com isso, autoridades orientam a população a redobrar a atenção durante o período de instabilidade climática.
Entre os riscos previstos, o aviso aponta possibilidade de queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além disso, o cenário também inclui risco de alagamentos em áreas urbanas.
Outro ponto de atenção envolve a ocorrência de descargas elétricas durante as tempestades.
Chuvas intensas no Espírito Santo elevam risco de transtornos
O alerta de chuvas intensas no Espírito Santo também indica possíveis impactos em diferentes regiões do estado. Por isso, órgãos de emergência reforçam a importância de seguir medidas preventivas.
Durante rajadas de vento, por exemplo, especialistas recomendam evitar abrigo debaixo de árvores. Isso ocorre porque existe risco de queda de galhos e incidência de descargas elétricas.
Além disso, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem sofrer danos durante ventos fortes.
Outra orientação importante envolve o uso de equipamentos elétricos dentro de casa. Sempre que possível, moradores devem desligar aparelhos e o quadro geral de energia.
Dessa forma, a medida reduz riscos de danos provocados por oscilações ou descargas elétricas.
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode buscar apoio de órgãos responsáveis. A Defesa Civil atende pelo telefone 199.
Já o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo mantém atendimento pelo número 193.
Enquanto o aviso estiver em vigor, autoridades recomendam acompanhar atualizações dos órgãos meteorológicos. Assim, moradores podem se preparar com antecedência para possíveis impactos provocados pelas chuvas intensas no Espírito Santo.
