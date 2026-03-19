Cinema: conheça a emocionante história do filme em Uma Segunda Chance
A protagonista enfrenta o preconceito local enquanto luta pelo direito de exercer a maternidade.
O drama Em Uma Segunda Chance apresenta a trajetória de Kenna Rowan, interpretada por Maika Monroe. Desse modo, após passar sete anos na prisão por um erro trágico, a jovem retorna à sua cidade natal em Wyoming. No entanto, o retorno exige coragem para encarar um passado marcado por traumas e consequências irreversíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, nesta busca por reconstrução, Kenna tenta desesperadamente se aproximar de sua filha pequena, Diem. Dessa forma, a criança nunca conheceu a mãe e vive sob a guarda dos avós, que rejeitam qualquer tentativa de contato. Por isso, a protagonista enfrenta o preconceito local enquanto luta pelo direito de exercer a maternidade.
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Desse modo, em meio ao isolamento, ela encontra apoio inesperado em Ledger Ward, um ex-jogador da NFL e dono de um bar famoso. Assim, a conexão entre os dois evolui para um romance secreto e profundo, capaz de oferecer a cura emocional necessária. Entretanto, esse envolvimento coloca ambos em perigo e exige escolhas decisivas sobre o futuro.
Programação variada
Além dessa estreia impactante, o público encontra uma programação variada nas telonas atualmente. Desse modo, as salas de cinema exibem diversos títulos que abrangem desde a ação até o suspense. Assim, os espectadores possuem liberdade para escolher produções que se encaixam em diferentes perfis e preferências cinematográficas.
As redes exibidoras também garantem flexibilidade com uma ampla grade de horários disponíveis. Nesse sentido, é possível planejar a sessão ideal em diversos turnos, facilitando o acesso de quem possui rotinas agitadas. Portanto, verifique a lista completa de filmes em cartaz e aproveite a experiência única que apenas o cinema proporciona.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Missão Refugio (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Iron Lung (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Crepúsculo (2D)
- Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)
Sala 02
Cara de Um, Focinho de Outro (3D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO)
Crepúsculo (2D)
- Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)
Sala 03
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Uma Segunda Chance (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)
Sala 04
O Guardião – Sob a Proteção de São José (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Pânico 7 (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Viagem Gelada (2D)
- Todos os dias – 17h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Turbulência (2D)
- Todos os dias – 19h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Missão Refúgio (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Crepúsculo (2D)
- Todos os dias – 18h15 | 20h40 (DUBLADO)
Sala 03
Cara de Um, Focinho de Outro (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Pânico 7 (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
Uma Segunda Chance (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO)
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