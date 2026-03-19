Cinema: conheça a emocionante história do filme em Uma Segunda Chance

O drama Em Uma Segunda Chance apresenta a trajetória de Kenna Rowan, interpretada por Maika Monroe. Desse modo, após passar sete anos na prisão por um erro trágico, a jovem retorna à sua cidade natal em Wyoming. No entanto, o retorno exige coragem para encarar um passado marcado por traumas e consequências irreversíveis.

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Assim, nesta busca por reconstrução, Kenna tenta desesperadamente se aproximar de sua filha pequena, Diem. Dessa forma, a criança nunca conheceu a mãe e vive sob a guarda dos avós, que rejeitam qualquer tentativa de contato. Por isso, a protagonista enfrenta o preconceito local enquanto luta pelo direito de exercer a maternidade.

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Desse modo, em meio ao isolamento, ela encontra apoio inesperado em Ledger Ward, um ex-jogador da NFL e dono de um bar famoso. Assim, a conexão entre os dois evolui para um romance secreto e profundo, capaz de oferecer a cura emocional necessária. Entretanto, esse envolvimento coloca ambos em perigo e exige escolhas decisivas sobre o futuro.

Programação variada

Além dessa estreia impactante, o público encontra uma programação variada nas telonas atualmente. Desse modo, as salas de cinema exibem diversos títulos que abrangem desde a ação até o suspense. Assim, os espectadores possuem liberdade para escolher produções que se encaixam em diferentes perfis e preferências cinematográficas.

As redes exibidoras também garantem flexibilidade com uma ampla grade de horários disponíveis. Nesse sentido, é possível planejar a sessão ideal em diversos turnos, facilitando o acesso de quem possui rotinas agitadas. Portanto, verifique a lista completa de filmes em cartaz e aproveite a experiência única que apenas o cinema proporciona.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Missão Refugio (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Iron Lung (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Crepúsculo (2D)

Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)

Sala 02

Cara de Um, Focinho de Outro (3D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Crepúsculo (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Uma Segunda Chance (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 04

O Guardião – Sob a Proteção de São José (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Viagem Gelada (2D)

Todos os dias – 17h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Turbulência (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Missão Refúgio (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Crepúsculo (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h40 (DUBLADO)

Sala 03

Cara de Um, Focinho de Outro (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

Uma Segunda Chance (2D)