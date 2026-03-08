Com 63,5% de aprovação na educação, população diz que Piúma está no caminho certo

Estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, neste domingo (8), pelo AQUINOTICIAS.COM, mostra como os moradores de Piúma avaliam áreas estratégicas da gestão pública municipal, além da percepção geral sobre os rumos da cidade.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município? 63,5% Aprova 27,5% Desaprova 9,0% NS/NR

Na educação, a avaliação é positiva. Conforme mostra o levantamento, 63,5% dos entrevistados aprovam o setor, enquanto 27,5% reprovam. Outros 9,0% não souberam ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a aprovação varia de 58,6% a 68,4%, enquanto a reprovação oscila entre 22,6% e 32,4%.

Já na saúde pública, a pesquisa aponta que 30,0% aprovam e 62,5% desaprovam o serviço. Outros 7,5% não souberam ou não responderam. Aplicada a margem de erro, a aprovação oscila entre 25,1% e 34,9%. Já a reprovação pode variar entre 57,6% e 67,4%.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município? 62,5% Desaprova 30,0% Aprova 7,5% NS/NR

No quesito estradas do município, a avaliação aponta que 53,5% dos eleitores aprovam as condições das vias municipais, enquanto 37,5% reprovam. Outros 9,0% não souberam ou preferiram não responder. Com a margem de erro, a aprovação varia entre 48,6% e 58,4%, enquanto a reprovação oscila entre 32,6% e 42,4%.

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município? 53,5% Aprova 37,5% Desaprova 9,0% NS/NR

O levantamento também investigou a percepção geral sobre os rumos da cidade. Para 72,5% dos entrevistados, Piúma está no caminho certo, enquanto 18,0% avaliam que o município está seguindo pelo caminho errado, 9,5% não sabem ou não responderam. Considerando a margem de erro, o percentual dos que veem o município no caminho certo varia entre 67,6% e 77,4%, enquanto a avaliação negativa oscila entre 13,1% e 22,9%.

Em sua opinião, o município de Piúma está no caminho certo ou errado? 72,5% Certo 18,0% Errado 9,5% NS/NR

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Piúma no dia 26 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.