Com 74,6%, educação lidera aprovação em Kennedy; saúde tem 59,8% e estradas 64,6%

Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, neste sábado (7), pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta que a maioria dos eleitores de Presidente Kennedy aprova os serviços desenvolvidos nas áreas consideradas mais estratégicas para a gestão pública.

Estradas

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova as estradas do município? 64,6% Aprova 31,1% Desaprova 4,3% NS/NR

No quesito estradas, 64,6% dos entrevistados aprovam as condições das vias, enquanto 31,1% desaprovam. Outros 4,3% não sabem ou não responderam. Considerando a margem de erro, a aprovação varia entre 59,7% e 69,5%. Já a desaprovação oscila entre 26,2% e 36,0%.

A educação municipal aparece como o setor com melhor avaliação. Segundo o levantamento, 74,6% aprovam a área, frente a 20,1% que desaprovam. O percentual entre aqueles que não sabem ou não responderam ficou em 5,3%. Com a margem de erro, a aprovação varia de 69,7% a 79,5%. A desaprovação oscila entre 15,2% e 25,0%.

Educação Municipal

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a educação no município? 74,6% Aprova 20,1% Desaprova 5,3% NS/NR

Já a saúde pública também registra avaliação positiva da maioria dos eleitores. De acordo com o Ipeses, 59,8% aprovam o serviço, enquanto 34,0% desaprovam. Outros 6,2% não opinaram. Considerando a margem de erro, a aprovação varia entre 54,9% e 64,7% e a desaprovação entre 29,1% e 38,9%.

Saúde Pública

O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a saúde pública no município? 59,8% Aprova 34,0% Desaprova 6,2% NS/NR

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.