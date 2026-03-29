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Com presença do prefeito Nirrô, estudantes fazem plantio de árvores em ruas de Alegre

A iniciativa buscou integrar urbanização e sustentabilidade nos espaços públicos.

Foto: Reprodução / Rede social

A Prefeitura de Alegre promoveu uma ação ambiental com o plantio de 20 mudas de árvores no bairro Vila do Sul, por meio do Projeto Calçada Viva.

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Com a presença do prefeito Nirrô Emerick, as equipes realizaram o plantio na Rua Godofredo Costa Menezes e Rua do Bailão, na última sexta-feira (27). A localidade passou por obras de pavimentação asfáltica. A iniciativa buscou integrar urbanização e sustentabilidade nos espaços públicos.

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A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável conduziu a ação, em parceria com a Secretaria de Obras. Alunos da EMEIF Professor Domingos Bravos também participaram da atividade, incentivando a conscientização ambiental entre os jovens.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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