Comece a semana com emprego! SINE de Anchieta tem 73 vagas abertas
Vagas estão disponíveis para diferentes áreas e o atendimento é feito na Casa do Cidadão
A segunda-feira (1º) começa com boas notícias para quem busca uma oportunidade de trabalho em Anchieta. Isso porque, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) está oferecendo 73 vagas em diversas áreas. Os interessados podem procurar o SINE na Casa do Cidadão, no Centro, para realizar a inscrição e garantir sua chance.
As vagas estão disponíveis para diferentes setores, como comércio, indústria e serviços. O atendimento no local ocorre das 8h às 17h, e os candidatos devem levar os documentos necessários, que podem ser conferidos no site da prefeitura ou diretamente no local.
O SINE de Anchieta fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Contudo, para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números: (28) 99254-7621 para vagas de emprego e (28) 99278-4821 para informações sobre seguro-desemprego.
Vagas e documentos necessários
Para conferir os detalhes das vagas e a lista completa de documentos exigidos para cada cargo, o SINE disponibiliza um link onde é possível acessar todas as informações de forma prática.
A Prefeitura de Anchieta reafirma seu compromisso com a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.
