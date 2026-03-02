Empresa abre seleção para porteiro em Cachoeiro
Oportunidade exige experiência comprovada e oferece plano de saúde e ticket alimentação
Uma empresa do setor de serviços terceirizados abriu vaga para porteiro em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a profissionais com experiência comprovada em carteira.
Segundo as informações divulgadas, o candidato precisa demonstrar comprometimento e responsabilidade. Além disso, a empresa busca profissionais com postura adequada e disponibilidade para a função.
A vaga oferece salário compatível com o cargo. Além disso, o contratado terá direito a ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.
Dessa forma, a oportunidade pode interessar a trabalhadores que já atuaram na área e buscam recolocação no mercado. Ao mesmo tempo, o pacote de benefícios se destaca entre as vagas do segmento.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: [email protected]. Portanto, é importante que o candidato envie as informações atualizadas para análise.
Por fim, a empresa reforça que a experiência comprovada é requisito essencial para participação no processo seletivo.
