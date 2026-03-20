Concurso 2985 da Mega-Sena: veja o resultado desta quinta

O concurso 2985 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (19), no Espaço da Sorte, sede oficial dos sorteios das Loterias Caixa. Com prêmio estimado em R$ 3.500.000,00, o certame atraiu apostadores de diversas regiões do país, impulsionando o volume de jogos registrados ao longo do dia.

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As apostas foram encerradas às 19h (horário de Brasília), tanto em casas lotéricas quanto por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O modelo do concurso permaneceu o mesmo: o participante escolhe entre seis e quinze dezenas dentre as 60 disponíveis no volante, podendo ampliar suas chances conforme a quantidade de números selecionados.

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Os números sorteados foram:

Confira as dezenas sorteadas aqui.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 15 números no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, é a mais comum e possui o menor custo. Já as apostas com mais números aumentam significativamente as chances de acerto, porém com valor proporcionalmente mais elevado. Também é possível utilizar a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Além disso, bolões organizados pelas lotéricas ou entre grupos de apostadores são uma alternativa para quem deseja aumentar as probabilidades sem arcar sozinho com o custo de apostas maiores. Nesse formato, o prêmio é dividido entre os participantes conforme a quantidade de cotas adquiridas.

Probabilidades de ganhar

As chances de ganhar na Mega-Sena variam de acordo com o número de dezenas apostadas. Em uma aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já ao optar por uma aposta com 15 dezenas, essa probabilidade sobe para 1 em 10.003.

Outras faixas de premiação também oferecem possibilidades mais acessíveis, como a quina (cinco acertos) e a quadra (quatro acertos).

Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula para o concurso seguinte, elevando o valor.