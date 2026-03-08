Mega-Sena: qual a chance de acertar os seis números
Probabilidades variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta.
A Mega-Sena é a loteria mais conhecida do Brasil e costuma atrair milhões de apostadores em cada concurso. No entanto, apesar dos prêmios milionários, a chance de acertar as seis dezenas é considerada baixa.
Na aposta simples, o jogador escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante. Nesse caso, a probabilidade de acertar todos os números sorteados é de 1 em 50.063.860.
Por isso, muitos apostadores optam por marcar mais dezenas no jogo. Quanto mais números o jogador escolhe, maiores ficam as chances de ganhar.
Por outro lado, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de números selecionados. Ainda assim, alguns jogadores preferem investir mais para elevar as probabilidades.
Por exemplo, quem marca sete números em uma aposta melhora as chances. Nesse caso, a probabilidade de acertar os seis números passa para 1 em 7.151.980.
Já quem aposta com oito dezenas reduz ainda mais a dificuldade. A chance passa a ser de 1 em 1.787.995.
Mesmo assim, o prêmio principal continua sendo difícil de alcançar. Ainda assim, a Mega-Sena oferece outras faixas de premiação.
Além de pagar o prêmio para quem acerta as seis dezenas, a loteria também premia apostas com cinco ou quatro números corretos. Dessa forma, muitos apostadores conseguem receber valores menores.
Outro fator que atrai jogadores é o acúmulo do prêmio. Quando ninguém acerta as seis dezenas, o valor acumula para o próximo concurso.
Consequentemente, os sorteios acumulados costumam chamar ainda mais atenção. Em alguns casos, os prêmios chegam a valores muito altos.
Apesar das probabilidades desafiadoras, milhões de brasileiros continuam apostando. Afinal, a possibilidade de conquistar um prêmio milionário mantém viva a esperança de muitos jogadores em todo o país.
