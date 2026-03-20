Confira o novo cronograma do fumacê em Cachoeiro
A iniciativa visa reduzir a circulação do inseto adulto, especialmente nos locais com alto índice de notificações.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim amplia as frentes de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da Vigilância Ambiental, a administração municipal executa a pulverização com o termonebulizador em diversas regiões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa visa reduzir a circulação do inseto adulto, especialmente nos locais com alto índice de notificações. As equipes percorrerão diferentes bairros entre os dias 23 e 27 de março, operando nos turnos da manhã e da noite.
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Orientações para a eficácia do serviço
De acordo com a Vigilância Ambiental, o fumacê atua diretamente sobre os mosquitos em voo, servindo como uma ação complementar à prevenção. Por isso, os moradores devem continuar eliminando criadouros de água parada em suas residências.
Portanto, durante a execução do serviço, os munícipes devem manter portas e janelas abertas para que o produto atinja o interior dos imóveis. Além disso, é necessário proteger os animais domésticos e renovar a água de consumo dos pets após a passagem do veículo.
Cronograma e condições operacionais
A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que instabilidades climáticas, como ventos fortes ou chuvas, podem alterar a programação. Necessidades técnicas ou operacionais também podem motivar ajustes no calendário previsto.
Confira os horários e locais de atendimento:
Período matutino (04h às 07h)
- 23/03 (Segunda): Nossa Senhora da Aparecida e Alto Independência.
- 24/03 (Terça): Independência e Ibitiquara.
- 26/03 (Quinta): Ferroviários, Abelardo Machado e Nossa Senhora de Fátima.
- 27/03 (Sexta): Aeroporto e Rui Pinto Bandeira.
Período noturno (17h30 às 20h30)
- 23/03 (Segunda): Novo Parque.
- 24/03 (Terça): Soturno, Sambra e Santo Antônio (Soturno).
- 26/03 (Quinta): Boa Vista e Pôr do Sol.
- 27/03 (Sexta): Córrego dos Monos, Bebedouro e Córrego dos Brás.
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