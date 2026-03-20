Confira o novo cronograma do fumacê em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim amplia as frentes de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da Vigilância Ambiental, a administração municipal executa a pulverização com o termonebulizador em diversas regiões.

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A iniciativa visa reduzir a circulação do inseto adulto, especialmente nos locais com alto índice de notificações. As equipes percorrerão diferentes bairros entre os dias 23 e 27 de março, operando nos turnos da manhã e da noite.

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Orientações para a eficácia do serviço

De acordo com a Vigilância Ambiental, o fumacê atua diretamente sobre os mosquitos em voo, servindo como uma ação complementar à prevenção. Por isso, os moradores devem continuar eliminando criadouros de água parada em suas residências.

Portanto, durante a execução do serviço, os munícipes devem manter portas e janelas abertas para que o produto atinja o interior dos imóveis. Além disso, é necessário proteger os animais domésticos e renovar a água de consumo dos pets após a passagem do veículo.

Cronograma e condições operacionais

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que instabilidades climáticas, como ventos fortes ou chuvas, podem alterar a programação. Necessidades técnicas ou operacionais também podem motivar ajustes no calendário previsto.

Confira os horários e locais de atendimento:

Período matutino (04h às 07h)

23/03 (Segunda): Nossa Senhora da Aparecida e Alto Independência.

24/03 (Terça): Independência e Ibitiquara.

26/03 (Quinta): Ferroviários, Abelardo Machado e Nossa Senhora de Fátima.

27/03 (Sexta): Aeroporto e Rui Pinto Bandeira.

Período noturno (17h30 às 20h30)